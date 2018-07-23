Savaşın Stresini Resim Yaparak Atıyorlar

Kilis'te Fatih Sultan Mehmet Derneğince düzenlenen yaz kursuna katılan Suriyeli çocuklar, savaşın stresini resim yaparak atıyor.

Ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kilis'te şehrin çeşitli yerlerinde kiraladıkları evlerde yaşamını sürdürmeye çalışan Suriyelilerin sayısı yaklaşık 130 bine ulaştı. Yaşanan olaylardan en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar oldu.

Olayların başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, savaş mağdurlarına her türlü desteği veriyor. Sivil toplum kuruluşları da "ensar-muhacir" anlayışından hareketle düzenlenen kampanyalarla Suriyelileri yalnız bırakmıyor.

Fatih Sultan Mehmet Derneği de yaz kursları kapsamında savaşta yakınlarını kaybetmiş 20 çocuk için resim kursu düzenledi.

Anneleri derneğin yetişkinlere yönelik düzenlediği mesleki eğitim kurslarına katılan çocuklar, resim yaparak yaşadıkları stresten kurtulmaya çalışıyorlar.

Resim Öğretmeni Şeyma Ersal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle evinden ve yurdundan ayrılmak zorunda kaldığını anlattı.

Savaşın üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden kurtulmak için derneğin düzenlediği Türkçe kursuna kayıt yaptırdığını anlatan Ersal, derneğe geldiğinde burada gördüğü çocuklar için de bir şeyler yapmak istediğini belirterek, "Çocuklara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm Savaşta gördükleri kötü durumu, stresi atsınlar diye onlar için resim kursu açmaya karar verdim. Şu anda çocuklarda olumlu sonuçlar oldu. Resim yaptıkları için psikolojileri düzeldi." diye konuştu.

Ersal, savaş nedeniyle kendisinin de zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Ben çocukluğumu yaşamadım ama onlar yaşasın istedim. O yüzden resimle streslerini atarlar düşüncesiyle böyle bir kurs düzenledim. Hem kendimi teselli ediyorum hem de çocuklara destek olmaya çalışıyorum." dedi.