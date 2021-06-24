Savaşın gölgesinde yaşayan Yemenliler deniz özlemini Seyyan Barajı'nda gideriyor

Yemen'in başkenti Sana'daki Seyyan Barajı, bölge sakinlerinin savaşa rağmen deniz özlemini giderdiği nefes alma durağı haline geldi.

Yemen'in başkenti Sana'daki Seyyan Barajı, bölge sakinlerinin savaşa rağmen deniz özlemini giderdiği nefes alma durağı haline geldi.

Sana'nın 20 kilometre güneydoğusunda yer alan Seyyan Barajı, başkent halkına güzel bir manzara eşliğinde tekne turu, deniz bisikleti gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceği bir imkan sağlıyor.

Savaşın gölgesinde yaşayan Yemenliler bir nebze de olsa rahatlayabilmek için Seyyan Barajı'na sık sık piknik yapmak için geliyor. Burada çadır kurarak, Baraj'ın kıyısında uzun saatler geçiriyor.

Hafta sonu tatilinde ailesiyle Seyyan Barajı'na gelen Halid Muhammed, AA muhabirine, güvenlik nedeniyle artık deniz havası alabilecekleri bir imkandan mahrum olduklarını ve Seyyan Barajı'na gelerek denize duydukları özlemi gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Ailesi ve arkadaşları ile hafta sonu Seyyan'a geldiklerini aktaran Yahya Miftah da "Burası, çok sıcak olan Aden ve Hudeyde'ye uzak olduğu için oralara nazaran daha ılık oluyor." dedi.

Sana'ya yakın en güzel turistik mekan

Muhammed Abdulvehhab el-Vusabi de Sana'da üniversite okuduğunu sınavların bitmesinin ardından arkadaşlarıyla soluğu Baraj'da aldıklarını dile getirdi.

Seyyan Barajı'nın Sana'ya yakın en güzel turistik mekan olduğunu ifade eden Vusabi, Aden ve Hudeyde'deki anılarını tazelemek için küçük bir tekne kiraladıklarını belirtti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz