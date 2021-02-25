Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - "Savaşın çocukları" Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi
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Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - "Savaşın çocukları" Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi

25.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:02

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'deki iç savaş nedeniyle ebeveynlerini kaybeden 4-15 yaşlarındaki Suriyeli çocuklar, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle ebeveynlerini kaybeden 4-15 yaşlarındaki Suriyeli çocuklar, Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi.

Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ebeveynlerini kaybeden çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmesini sağlıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde yaşamını sürdüren 10 yetim çocuk, ekiplerce kentteki Arkeoloji Müzesine getirildi.

Yetkililerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak müzeyi gezen çocuklar, fil iskeleti, lahit, mozaik gibi tarihi eseri görme imkanı buldu, keyifli anlar yaşadı.

Çocuklardan 15 yaşındaki Fatma Mütesellim, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeyi gezmekten dolayı mutlu olduğunu ve çok eğlendiğini söyledi.

7 yaşındaki Hadi Abdulmecit de arkadaşlarıyla tarihi müzeyi gezmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - 'Savaşın çocukları' Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - 'Savaşın çocukları' Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - 'Savaşın çocukları' Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi
Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - 'Savaşın çocukları' Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesini gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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