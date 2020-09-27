Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?
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Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?

27.09.2020 17:05 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:09
Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?

Savaşçı yeni bölümde izleyiciler ekrana bağlanacak. İşte, Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı yeni bölümde neler olacak? Savaşçı son bölüm de neler oldu? Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Savaşçı, yen bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Savaşçı yeni bölümde neler olacak? Savaşçı son bölüm de neler oldu? Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle!

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kopuz Albay'ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin'in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan'ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.

Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?

Yörük Haydar ve Kılıç Timi'nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı'yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır

Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kopuz Albay, geçmişte izini kaybettirmiş olan, azılı bir teröristle ilgili önemli bir istihbarat alır. Sonuçları ne olursa olsun, bu teröristi tek başına etkisiz hale getirmeye kararlı olan Kopuz Albay, gizlice yaptığı çılgın planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay'ın yokluğunun fark edilmesiyle karargah alarma geçer.

Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?

Kutalmış Paşa, Kopuz Albay'ı durdurmak için bütün olanakları seferber ederken, Yüzbaşı Kağan'ın beklenmedik hamlesi işleri daha da içinden çıkılmaz bir duruma sokar. Olayların seyri bir anda değişse de, hedefe kilitlenmiş olan Kopuz Albay'ı vazgeçirmek hiç kolay olmayacaktır. Çünkü Kopuz Albay için bu teröristten hesap sorma zamanı gelmiştir!

SAVAŞÇI 99. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Savaşçı 20.00'de başlayacak.

SAVAŞÇI 99. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Savaşçı yeni bölüm izleme linki! Savaşçı 99. bölüm tek parça izle! Savaşçı 100. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı son bölümde neler oldu?

SAVAŞÇI 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 100. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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