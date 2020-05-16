Savaşçı, Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki öğretmenlere teşekkür etti Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü görev alan öğretmenlere teşekkür etti.

Video konferans yöntemi ile öğretmenlerle sohbet eden Savaşçı, "Salgın sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan siz değerli öğretmenlerimiz, sadece öğrenci ve velilerimizin değil, yaşlılarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesiminin gönüllerini fethettiniz." dedi.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerini de dinleyen Savaşçı, "Beni de bir amirden ziyade bir çalışma arkadaşınız olarak görebilirsiniz. Okul ziyaretlerimde de bunu sıklıkla vurguluyorum. Eğitimin asıl gayesi insan yetiştirmek, gönüller fethetmek, öğretmenliğin maddi kazançtan öte manevi bir kazancının olduğunu en iyi sizler bilmektesiniz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin mum misali etrafını aydınlatırken kendisini feda eden bir mesleğin mensupları olduğunu belirten Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bugünler geride kalacak ve bizler okullarda yine bir araya geleceğiz. Gayretlerinizle okullarımızda zamana ve mekana sahip çıkan gençler yetişmeye devam edecek. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi 'devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir'. Gerek Vefa Destek Gruplarında gerek diğer toplumsal hizmetlerde hep birlikte ülkemiz için gece gündüz yılmadan çalışacağız. Virüsle millet olarak topyekun mücadele ettiğimiz şu dönemde, öğretmenlerimiz farkını yine ortaya koydu. Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan yaklaşık bin 200 öğretmenimiz, bunun en iyi göstergesi. Yine bu süreçte öğretmenlerimiz yoğun çaba sarf ederek bugüne kadar sağlık çalışanları ve emniyet personelimiz için yaklaşık binlerce maske ve siperlik üretti. Yakın zamanda günlük 3 ton kapasite ile dezenfektan üretimimiz de başlayacak. Bu sürece destek veren tüm öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA