Savaşçı Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Burası Öğretmenler Odası" programında merkeze bağlı köy okullarında görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Burası Öğretmenler Odası" projesi kapsamda Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda merkeze bağlı köy okullarında görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, öğretmenlerin hayata geçirilmek istenen projelerin, çalışmaların sahadaki temsilcileri olduğunu söyledi.

Başarılı olabilmek için öğretmenlerin özveri ve gayretlerine ihtiyaçları olduğunu belirten Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın açıkladığı 2023 eğitim vizyonu kapsamında Sivas'ta '2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi' projesini başlattık. Bu doğrultuda önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Sizlerin de gayreti ile Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın önderliğinde Sivas'ı eğitimde en üst seviyelere taşıyacağız. Bu noktada öğretmenlerimizin görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Sizlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyerek bu birliktelik ruhunu yakalamayı arzu ediyoruz. İnşallah arzu ettiğimiz hedeflere sizlerle belirleyeceğimiz yol haritası ile ulaşacağız."

Savaşçı, konuşmasının ardından bir süre öğretmenlerle sohbet etti. Öğretmenler daha sonra görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.



Programa, Müdür Yardımcısı Ayhan Bülbül ve Ar-Ge biriminde görevli öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA