Savaşçı, Aşçı Yardımcılığı Kursunu Ziyaret Etti

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Halk Eğitim Merkezinde açılan aşçı yardımcılığı kursunu ziyaret etti.

Savaşçı, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün pansiyonlu okullara aşçı ihtiyacını karşılamak amacıyla açtığı kursa katılan kursiyerlerle sohbet ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Pansiyonlu okullarda lezzetli ve sağlıklı yemek pişirebilen kalifiye elaman sayısının az olduğunu belirten Savaşçı, "Bu eksikliğin farkına varan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, geçtiğimiz aylarda taşerondan kadroya geçen personelimizden isteyenlere aşçı yardımcılığı kursu eğitimi vermeye başladı. Bu kurslarla pansiyonlu okullarımızdaki aşçı ihtiyacı karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, kursun içeriği hakkında da bilgi vererek, "450 saatlik kursumuz 12.06.2018 tarihinde başlamış olup, 12 Eylül'de sona erecek. Kursa 25 kursiyer müracaat etti ve 19 kursiyer aktif olarak kurslara devam ediyor." dedi.