: Savaşçı - 88.Bölüm 1.Tanıtım

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46

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Savaşçı'da gerilim tırmanıyor!

Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus'u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus'u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker.

Bu arada karargah da alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar'la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi'ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük'ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır...

Savaşçı Pazar 20.00'de FOX'ta!

Limon Film Hakkında

Limon bir içerik şirketidir. Televizyon, sinema ve dijital mecralarda; kanallar, platformlar, izleyiciler ve markalar için, orijinal içerikleri iftiharla sunar. Limon'da anlatılan senin hikayendir.

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