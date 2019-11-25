Savaşçı 84. bölüm fragmanı yayımlandı! Doğan ölüyor mu?

25.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:16

Savaşçı 83. Son bölüm geçtiğimiz akşam yayımlandı. Hemen ardından yeni bölüm fragmanı paylaşılan Savaşçı dizisi; Doğan'ın Kutalmış'ı, Markus'dan kurtarışını ekranlara taşıdı. Savaşçı son bölümde neler oldu merak ediliyor. Savaşçı 83. bölüm özeti, Savaşçı 84. yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını derledik.

Savaşçı Son Bölüm İzle Tek Parça...

84. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Markus, kılık değiştirerek, üzerinde bombalarla Tümgeneral Kutalmış'ı köşeye sıkıştırarak planını devreye sokar. Yılların intikamını almak isteyen Markus bir anda pencereden düşerken ekrana gelir. Ancak Markus yalnız değildir ve Kutalmış'ı kurtarmak için kendini feda eden Doğan'dır.

Albay Kopuz ise Doğan'ı hain Markus'un elinden kurtarmak isterken kendini sorgulamaya başlar. Tim'i bekleyen sürpriz nedir? Kupuz Albay, Doğan'ı kurtarabilecek mi?

SAVAŞÇI 83. BÖLÜM ÖZETİ

Markus, Albay'ı görüntülü arayarak, piyano eşliğinde söylediği şarkıyla, bombalı eylemi ima ederken, sınırdaki Türk Askeri Üssü'ne hızla yaklaşan bomba yüklü araçlar, askerler tarafından durdurulmaya çalışılır. Karargah ise üsse yapılan saldırı haberiyle alarma geçer.

Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi'yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus'un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır. Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid'le birlikte sinsi planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay'ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus'un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahale, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır…