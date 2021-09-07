Savaşan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yarışma heyecanı Bursa'da başladı!
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Savaşan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yarışma heyecanı Bursa'da başladı!

Savaşan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yarışma heyecanı Bursa'da başladı!
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'yi yetenekli gençlerin buluşma noktası haline getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması bugün Bursa Yunuseli Havalimanı'nda başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı & TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teknoloji tutkunu gençlerle buluştu. Sabit Kanat ve Döner Kanat kategorilerinde yarışan takımları ziyaret eden Sn. Mehmet Fatih Kacır, gençlerin ilk günkü yarışma heyecanını paylaşarak projelerini ilgiyle takip etti. Yarışmaya katılan takımların hazırlık sürecindeki deneyimlerini hayranlıkla dinleyen, öğrencileri uzay ve teknoloji alanındaki başarılarından dolayı tebrik eden Sn. Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yoluna gönül veren bütün gençlerin birer şampiyon olduğunu söyleyerek öğrencileri cesaretlendirdi.

Gençleri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmada yazılım, kurulum ve bilgisayar donanımlarını hazırlayan takımlar uçuşlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün başlayan ve 9 Eylül'de sona erecek olan yarışmada İHA'lar arası hava-hava muharebe senaryosunun kontrollü bir ortamda oluşturulmasıyla gençlerin bu alanda deneyim kazanarak becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

TEKNOFEST'in En Yüksek Ödüllü Yarışmasında Heyecan Dorukta!

TEKNOFEST 2021 kapsamında; lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışmasında finale kalan 42 takım kıyasıya mücadele edecek. Sanal olarak manevra kabiliyetinin önem kazandığı yarışmada takımların rakip İHA'lara mümkün olduğunca fazla kez başarılı bir şekilde kilitlenmesi ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten kaçınması gerekiyor. Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacaklar. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında festivalin en yüksek ödüllü yarışması olan Savaşan İHA Yarışmasında Sabit Kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olarak belirlendi. Döner Kanat kategorisinde ise birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL değerinde olacak.

Kaynak: Bültenler

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