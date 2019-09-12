Savaşan İHA'ların rekabeti başladı

12.09.2019 19:33

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve Baykar yürütücülüğünde gerçekleştirilen Savaşan İnsansız Hava Aracı (I·HA) Yarışması'nda finale kalan takımların kıyasıya rekabeti başladı.

Teknolojideki gelişmelere paralel olarak İHA'lar gün geçtikçe gelişiyor ve daha çok otonomi kazanıyor. Yüksek otonomi gerektiren ve dünya çapında sıcak araştırma alanlarından biri olan bir diğer uygulama alanı ise İHA'lar ile savaş jetlerinin it dalaşı (dog fight) yapabilme kabiliyeti olarak dikkati çekiyor.

Hali hazırda dünya çapında gözlem faaliyetlerini büyük oranda insanlı platformlardan alan İHA'lar, yüksek çevresel farkındalık, karar verme yeteneği ve dinamik ortamlarda planlama yeteneği gibi konularda insan zekası seviyesine yaklaşamadığı için savaş uçakları arası hava-hava muharebe manevraları ancak insanlı uçaklarla gerçekleştirilebiliyor.

Savaşan İHA Yarışması'nın temel amacını, İHA'lar arası bu tarz bir hava-hava muharebe senaryosunu kontrollü ortamda oluşturup, ileride bu konuda başarı elde edebilecek gençleri ilgili alanlara yönlendirmek, deneyim kazandırıp becerilerini geliştirmelerini sağlamak oluşturuyor.

503 takım başvurdu

Otonom İHA'lara yönelik teknoloji geliştirecek yarışmacıların özgün tasarım, üretim ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanması amaçlanan yarışma, sabit ve döner kanat olmak üzere 2 farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Savaşan İHA/Sabit Kanat Yarışması'na 345 takım başvurdu, takımlara 135 bin liralık destek verildi. Savaşan I·HA/Do¨ner Kanat Yarışması'na ise 158 takım başvuruda bulundu, takımlara 76 bin liralık destek sağlandı. Yarışmalar sonunda takımlara toplam 600 bin lira ödül takdim edilecek.

Yarışmada her 2 kategoride finale kalan İHA'lar, İstanbul Yenikapı'da oluşturulan parkurda birbirlerini hedef alıp görüntü üzerinden kilitlenmeye çalışacaklar. Vurma işlemi ise fiziksel değil sanal olarak gerçekleştirilecek. Bu yüzden vurulan I·HA'lar fiziksel olarak zarar görmeyecek. Yarışmada amaç, rakip I·HA'lara mümkün olduğunca fazla kilitlenmek ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten de kaçınmak olacak.

Yarışmaya özel yazılım

Yarışmanın yürütücüsü Baykar, bu amaçla özel yazılım geliştirdi. Bu sayede tüm yarışmacılar sisteme bağlanarak araçların koordinatlarını canlı görebiliyor.

Çoklu İHA mimarisinde, tamamen otonom olarak gerçekleştirilen yarışmanın tüm teknolojik altyapısı ve koordinasyonu Baykar mühendislerince sağlanıyor.

Kaynak: AA