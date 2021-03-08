"Savaş yorgunu" Afgan anneler, Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor
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"Savaş yorgunu" Afgan anneler, Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor

08.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:15

İç savaş, terör olayları, yoksulluk ve işsizlik gibi sebeplerden evlerini terk ederek aileleriyle günlerce yürüyerek Ağrı'ya ulaşan Afgan anneler, Türkiye'ye olan sevgilerini gözyaşları içerisinde anlattı.

İç savaş, terör olayları, yoksulluk ve işsizlik gibi sebeplerden evlerini terk ederek aileleriyle günlerce yürüyerek Ağrı'ya ulaşan Afgan anneler, Türkiye'ye olan sevgilerini gözyaşları içerisinde anlattı.

Afganistan'da yaşanan iç savaşın gölgesinde yaşamlarını sürdüremeyen ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için hayatlarına yeni bir rota çizen bazı aileler, çareyi Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine gitmekte buluyor.

Aylarca dağlarda gece gündüz demeden yürüyerek İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ailelerden bazıları Ağrı'ya yerleşerek yaşamlarını burada sürdürüyor.

Ülkelerindeki çatışmalı ortam ve bomba seslerinden bıkarak aradıkları huzur ve güveni Türkiye'de bulan aileler, Türkiye'ye minnettar.

Çeşitli mahallelerde kiraladıkları evlerde huzur ve güven içerisinde yaşayan aileler, Türk Kızılaydan aldıkları yemek ve gıda yardımları ile hayırseverlerin sağladığı desteklerle yaşamlarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve kadın gönüllüler, Afgan anneler Mehsume Nebizade ve Tahere Ahmedi'yi evlerinde ziyaret edip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Afgan kadınlardan 3 çocuk annesi Mehsume Nebizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayalinin okumak olduğunu ancak ailesinin küçük yaşlarda kendisini evlendirmesi nedeniyle hayalinin gerçekleşmediğini söyledi.

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hiç yaşamadım"

Afganistan'da son yıllarda şiddetin giderek arttığını ve bir kızını bombalı saldırı nedeniyle kaybettiğini belirten Nebizade, şöyle konuştu:

"Afganistan'dan yola çıkarak 2 ay boyunca kar ve kışta yürüdükten sonra 3 ay önce Türkiye'ye geldik. Yolculuk çok zorlu geçti ve bazen hastalandık. Biz Türkiye'den çok memnunuz. Ağrı'daki insanlar çok iyiler. Bize çok iyi davranıyorlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sadece duydum ve o duyguyu hiç yaşamadım. Bana yaşatmadılar çünkü Afganistan'da zaten savaş var bu yüzden hiçbir zaman Kadınlar Günü'nü kutlayamadık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'mü kutladığınız için çok şaşırdım ve çok duygulandım. Yaşadığım sevinç ve mutluluğu dile getirmekte güçlük çekiyorum."

Hemşire olarak görev yaptığı Afganistan'dan 9 yıl önce çocuklarıyla yürüyerek geldiği Ağrı'ya yerleşen Tahere Ahmedi ise geçen yıl Türk Kızılay tarafından kendisine verilen çiçek sonrası mutluluktan ağladığını dile getirdi.

Türkiye'ye her zaman dua ettiklerini anlatan Ahmedi, şunları kaydetti:

"Kızılay geçen yıl 8 Mart'ta bana çiçek verdiğinde o gece hep ağladım çünkü 13 yıldır o duyguyu yaşamamıştım. Bazen kendime diyorum ki dünya o kadar güzel ve neden biz hiç güzellik görmedik. Biz hep savaş gördük. Kan ve ateş içinde yaşadık. Bazen diyorum ki belki iki dünya vardır. Bizim için cehennem dünyası Afganistan'dır, Türkiye zaten cennettir. Bunu her zaman kendi kendime diyorum. Hayat yaşamak bizim de hakkımız değil mi? Çocuklarıma her zaman diyorum 'siz okuyun kendinizi kurtarın'. Buradaki insanlar o kadar iyiler ki ben hayatım boyunca bu insanları unutmayacağım. Siz başka insanlarsınız."

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, mazlumların kimliğine bakmaksızın herkese yardım etmeyi şiar edindiklerini ve bu ailelere çeşitli yardımlarda bulunmaya devam edeceklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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