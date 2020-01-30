Savaş uçakları İdlib'in Eriha ilçesini hedef aldı: Kent tanınamaz halde
Savaş uçaklarının hedef aldığı İdlib'in Eriha ilçesi ağır bombardıman sonrasında tanınamaz halde geldi. Saldırılarda 10 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin yaralandığı bildirildi.
30.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:35
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Eriha ilçesinde, bir hastaneyi hedef alan saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait bir gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com