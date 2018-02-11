Savaş uçakları bomba yağdırdı Suriyeliler sevindi

Türk Savaş Uçaklarının PYD'yi vurması Suriyeliler tarafından sevinç ile karşılandı

KİLİS - Türk Savaş Uçaklarının PKK/PYD'yi vurması Suriyeliler tarafından sevinç ile karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Hareketi büyük başarı ile yürürken Türk Savaş Uçakları havadan, sınırda konuşulu bulunan tanklar, fırtına obüsler Çok Namlulu Roketatarlar karadan PKK/PYD terör örgütü hedeflerini vuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu askerleri Hava Kuvvetleri ile topçu birliklerinin desteğiyle Afrın kırsalında ilerleyişini sürdürüyor.

Türk Savaş Uçakları Teröristlere bomba yağdırdı Suriyeliler sevinçle karşılayarak alkışladı

Türk Savaş Uçakları Kilis'in karşısında bulunan Afrın'nın Derbalut bölgesindeki terör örgütü PKK/PYD hedeflerini tam isabetle vurması Suriyeli vatandaşlar tarafından alkışlarla karşıladı. Büyük sevinç yaşayan Suriyelilerin görüntüsü kameralar tarafından da görüntülendi.

Suriyelilerin desteği Mehmetçiğe tam

Afrın kırsalında büyük bir başarı ile icra edilen Zeytin Dalı Hareketine Suriyeli vatandaşlar da büyük destek veriyor. PKK/PYD terör örgütü tarafından evlerinden yurtlarından ettiği Suriyeliler, Zeytin Dalı Hareketi ile birlikte temizlenen köylerine dönerek normal yaşamlarına dönmek istiyor.