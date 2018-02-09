Savaş uçakları Afrin'de hedefleri böyle vurdu

KİLİS - Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedefin imha etmesi saniye saniye görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiği, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Suriye sınırındaki Kilis'te Türk Savaş Uçaklarının Afrın'daki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ hedeflerini vurması çıplak gözle görülürken, vurulan hedeflerden alevler yükseldi. Kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.