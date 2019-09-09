"Savaş uçağı kadar kabiliyetli yangın söndürme uçağı"

09.09.2019 17:22

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçağı Be-200'ü Rusya'da test ettiğini anımsatarak, "Birebir uçağı kullandım. Uçak son derece başarılı bir uçak. Keskin dönüşlere gelebiliyor, bir savaş uçağı kadar keskin dönüşler yapabilecek kabiliyette bir uçak." dedi.

Pakdemirli, Rusya'nın Taganrog şehrinde, Be-200 uçağının Türkiye'ye alınması için gerçekleştirilen özel görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin envanterine yangınla mücadeleyle ilgili uçak alımı kapsamında görüşmeleri devam ettirdiklerini anlatan Pakdemir, Türkiyenin yangınlarla mücadelede dünyada açık ara birinci olduğunu söyledi.



Pakdemirli, birçok ülkenin yangınla mücadelede Türkiye'nin gerisinde kaldığın ifade ederek, "Her yıl orman alanlarımızın 10 binde dördü yanıyor. Fransa da bu 10 binde yedi, İtalya'da yüzde 0,4, Yunanistan da yüzde 0,5 Portekiz de yüzde 3,3. Portekiz tedbir almazsa 30 sene sonra ormanı kalmayacak. Bizim ormanlarımızın süresi 2 bin 500 yıl." diye konuştu.



Pakdemirli, orman yangınlarını söndürmede Türkiye'nin helikopter filosunun ana vurucu güç olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"1980'lerden bu yana helikopter, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde ana vurucu güç olarak seçilmiş. Çünkü isabet kabiliyeti, yakın yerden su alma fırsatı, rahat manevra kabiliyeti helikopteri her zaman öne çıkarıyor. Ama bununla birlikte uçağında kullanılabilirliği ekstra katkılar sağlar. Bu yıl filomuzdan uçakları çıkardık onun yerine 6 helikopter takviyesiyle orman yangınlarıyla mücadelemiz eskisinden daha iyi daha başarılı performansla devam ediyor. Ama iklim değişmesi, hava sıcaklıkları ve yangınlar artıyor."

"Yangınla mücadelede Türkiye'nin bugününe değil gelecek 25-30 yılına bakılarak plan ve program yapılmalı" diyen Pakdemirli, bu plan ve programlar kapsamında yangın filosuna yeni jenerasyon yangın uçakları katmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki fuara gelerek uçakları görmesiyle kendilerine talimat verdiğini aktararak, bunun üzerine Be-200 uçaklarını incelemek için ülkeye geldiklerini hatırlattı.

Yangın söndürme uçaklarıyla ilgili araştırmalara bu senenin başından itibaren başladıklarını ifade eden Pakdemirli, "G20 toplantılarına Japonya'ya katıldım. Japonya'da da dört motorlu bir uçak alternatifi var, gidip geliyoruz. Hangisini alalım ya da bunların ikisini beraber mi alalım. Ayrıntılı ve teknik olarak arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyor." dedi.



"Birebir uçağın direksiyonunda hissetmek istedim"

Pakdemirli, uçak alımında teknik değerlendirmenin yanında, bir ton suyu kaç liraya atılabildiğine de baktıklarını bildirerek, bu konunun önemli olduğunu vurguladı.



Be-200 uçağını test ettiğini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Birebir uçağı kullandım. Kullanmak istememdeki ana amaç bir pilot olarak bu uçağı test edip manevra kabiliyetini görmek istedim. Çünkü uçağın jet motorlu olması acaba manevra kabiliyetiyle ilgili bizim isteklerimize cevap verebilecek mi, onu birebir uçağın direksiyonunda hissetmek istedim. Uçak son derece başarılı bir uçak. Tüm dünyaya satılabilecek derecede kabiliyetli. Ülkemizin envanterinde böyle bir uçak olması demek arama faaliyetlerinde kullanabilmesi demek, sağlıkla ilgili faaliyetlerde kullanılabilmesi demek ve önem taşıyan operasyonlarda bu uçağın kullanılabilmesi demek. Son derece çok amaçlı bir şekilde yapılmış, karadan kalkıp inebilen, aynı zamanda sudan kalkıp inebilen ve sudan su alıp orman yangınları ile mücadele etmemizi sağlayabilecek bir uçak. Bizim için toplam satın alma maliyeti ve uçağın alış maliyetinin ötesinde operasyonel maliyetler de çok önemli, şimdi ekiplerimiz bunları konuşuyor, maliyetlerde de belli bir noktalara geldik. Ama bunları en kısa zamanda da neticelendirip Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Hatta eğer neticelendirebilirsek yarın kabine toplantısında ben kısa bir bilgi vereceğim."

Pakdemirli gelecek hafta Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyarete geleceğini anımsatarak, bu ziyarette bu konunun da konuşulabileceğini söyledi.



Be-200 uçağına gece uçuş kabiliyeti olmasından dolayı da ilgi gösterdiklerini belirten Pakdemirli, "Buna bir gece uçuş misyonu ve gece uçuş söndürme misyonu yükleyebilir miyiz buna bakıyoruz. Gündüz helikopterlerle yönettiğimiz yangınla mücadele, gece yere indiğimiz zaman ne yazık ki biraz sekteye uğruyor. Koordinasyon açısından. Tabi ki yer ekiplerimiz ellerinden geleni yapıyorlar ama yukarıdan bakmanın çok önemi var. Bu yüzden İHA'ları kullanmaya çalışıyoruz. Bu yüzden gece uçan helikopterleri kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Gece uçuş kabiliyeti..."

Pakdemirli, toplantı da uçağın gece uçuş kabiliyetini de konuştuklarını belirterek, "Eğer gece uçuş kabiliyetini de bu uçağa ekleyebilirsek tahmin ediyorum yangınlarla mücadelede diğer ülkelerin 50 yıl önüne geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Bunların haricinde de tabi bugün itibarıyla gördüğümüz uçak son derece Türkiye şartlarına uygun gibi görünüyor. Bundan sonrası hem teknik ekiplerin değerlendirmesi hem de toplam satın alma maliyetinin çıkarılması ile inşallah en kısa zamanda neticeye gideriz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin bu tarz bir yatırım yapmada son derece muktedir olduğunun altını çizen Pakdemirli, Türkiye'nin envanterine böyle bir uçağın katılması konusunda gayretlerini sürdüreceklerini söyledi.



Pakdemirli, uçak hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:



"Uçağı bizzat denedim. Uçağı kullanmaktan keyif aldım. Uçak kullanması çok rahat, bir otomobile benziyor. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Dışarıdan görünümünün aksine son derece keskin manevralar yapabilen, keskin dönüş yapabilen ve Türkiye'nin arazi şartlarına uygun bir uçak. Ben ikna oldum, teknik arkadaşlarımız da ikna olmuş görünüyor. Uçağın, tırmanışı çok güçlü. Bunlar arazide çok önemli. Keskin dönüşlere gelebiliyor, bir savaş uçağı kadar keskin dönüşler yapabilecek kabiliyette bir uçak. Uçak gerçekten yüke gelebilen, benim tabirimle kalender bir uçak. Kullanması çok rahat."

Kaynak: AA