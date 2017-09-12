Savaş Suçu Sorumlularından Hesap Sorulsun"

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon güçlerinin Yemen'de 2017 Haziran'ından beri yürüttüğü operasyonlarda 5 kere hukuksuz saldırı düzenlediğini söyledi. Bu saldırılarda 36 sivilin hayatını kaybettiği, bunların 26'sını çocukların oluşturduğunu açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 36 sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda dört evin ve bir bakkalın isabet aldığını, bir defasında aynı aileden 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bu saldırıların savaş kanununun ihlali olduğu, ya kasıtlı olarak yapıldığı ya da dikkatsizce yapılan savaş suçu olduğuna dikkat çekildi. Bu saldırılarda koalisyonun söz verdiği gibi çocukların korunmasına özen göstermediği ifade edildi.



İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM İnsan Hakları Konseyinin bağımsız bir komisyon oluşturarak eylül ayındaki oturumda Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyonun, Husi-Salih Güçleri ve silahlı anlaşmazlıkta yer alanların savaş suçu işleyen sorumlularından hesap sorulması gerektiğini söyledi.



İnsan Hakları İzleme Örgütünün Ortadoğu Direktörü Sarah Leah Whitson, "Suudi Arabistan'ın hava saldırılarını hukuki çerçevede yürütme sözüne Yemenli çocuklar da dahildir. Son hava saldırılarının çocuklar üzerindeki korkunç sonuçlarından sorumlu olanlar hesap vermelidir" dedi.



Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Mart 2015'den beri Husi-Salih güçlerine karşı askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Hedef alınan yerler arasında evler, marketler, hastaneler, okullar ve camiler de oldu. BM Genel Sekreterliğinin 2016 yıllık raporunda, Yemen'de en az 785 çocuğun öldürüldüğü, bin 168 çocuğun da yaralandığı, bunların yüzde 60'nın Koalisyon güçleri tarafından yapıldığı kaydedildi. Husi-Salih güçlerinin de yasaklı anti-personel mayın kullanma, kalabalık nüfuslu yerleşim bölgelerini ayrım yapmadan bombalama, insanları zorla alıkoyma ve işkence uygulama gibi savaş hukukunu ihlal ettiği kaydedildi.



(İHA)