Savaş sanatı için kostüm bulamayınca kendisi tasarladı

MERSİN'de spor antrenörü Bilal Erbatan (40), Kali-Escrima savunma sanatları spor dalında eğitimler vermeye başladı. Erbatan, yeterli malzeme bulamayınca ilk başta kılıç, kama ve bıçak daha sonra da kostüm tasarladı. Erbatan'ın hedefi tasarladığı kostüm ve materyallerle belgesel yapmak.

Kentte yaşayan spor antrenörü Bilal Erbatan, ilgilendiği Kali-Escrima savaş sanatları spor dalında eğitimler vermeye başladı. Erbatan, eğitim verirken kılıç, kama, bıçak gibi bazı materyallerin temininde zorlandı. Yeterli alet bulamayan Erbatan ilk başta kılıç, kama ve bıçak daha sonra da kostüm tasarlamaya başladı. Çalışmaları ilgi gören Erbatan, 16 metrekarelik atölyesinde tarihin farklı dönemlerinde kullanılan kostümleri yapıyor.