Savaş pilotu Yüzbaşı Güçlü: "Tercihlerinizin hayatını yaşarsınız"

15.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:13

İncirlik Üssü'nde görevli Hava Pilot Yüzbaşı Eniz Güçlü, "Hayatınızı yönlendirecek tercihlerinizde titiz olmalısınız. Tercihlerinize istediğiniz gibi yön vermek için de çok çalışmalısınız. Unutmayın ki sizler de tercihlerinizin hayatını yaşarsınız" dedi.



Yüzbaşı Eniz Güçlü, bir kolejin düzenlediği Kariyer Günlerinde öğrencilerin gelecek tercihlerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Güçlü, ilk öğretimine Eskişehir'de başlayıp, başarılı bir eğitim sürecinin ardından sınavla girdiği Hava Harp Okulu'ndan mezun olduğunu anlattı. Videolarla renklendirdiği sunumunu sorular alarak interaktif gerçekleştiren savaş pilotu Güçlü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sadece savaş pilotu olarak değil, farklı kademelerde pilotlar olduğunu, tüm birimlerde her dönemde nitelikli subaylara, pilotlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Güçlü, "Şu an ben görev yapan pilotlardan biriyim. Ama ben de herkes gibi gidiciyim. Ama bu ülke Atatürk'ün önderliğinde, O'nun ilkeleriyle birlikte sonsuza kadar yaşayacak. O yüzden de sürekli devam eden bir faaliyet olarak geleceği güvenle emanet edeceğimiz siz gençlere, hatta sizlerin çocuklarına bile sürekli bir ihtiyaç söz konusu. En iyi, en gelişmiş kendini en fazla geliştirmiş, zeki, vatanını sevenlere her zaman ihtiyaç var" dedi. Lise öğrencilerinin özellikle son sınıfta önlerindeki sınav sürecini iyi değerlendirmeleri gerektiğini, bunun için derslerinde başarılı olmalarının zorunlu olduğunu vurgulayan Güçlü, "Herkes tercihlerinin hayatını yaşar. Sizler de şu an tercih dönemindesiniz. Hayatınızı bundan sonra nasıl yönlendireceğiniz, nasıl bir hayat istediğiniz, ne yapmak, neleri kazanmak istediğinizle ilgili tercih yapacaksınız. Hayatınızı yönlendirecek tercihlerinizde titiz olmalısınız. Tercihlerinize istediğiniz gibi yön vermek için de çok çalışmalısınız. Unutmayın ki sizler de tercihlerinizin hayatını yaşarsınız" diye konuştu.



Güçlü, havacılık mesleği yolundaki adımları anlattı, uçakları tanıttı, teknolojinin hayata dokunması nedeniyle teknoloji içerisinde büyüyen günümüz gençliğinin geçmişe göre çok daha avantajlı konumda olduğuna dikkat çekti. - ADANA

Kaynak: İHA