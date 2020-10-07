Savaş Malkoç, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Savaş Malkoç, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri oldu

07.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:12
Savaş Malkoç, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri oldu

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) yönetiminde gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında, Genel Sekreterliğe Savaş Malkoç atandı.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) yönetiminde gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında, Genel Sekreterliğe Savaş Malkoç atandı.

İEİS'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreterlik görevine 1 Ekim'de başlayan Savaş Malkoç, daha önce Ticaret Bakanlığı'nda Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun eski Ruhsatlandırma Daire Başkanı Hacer Coşkun Çetintaş da İEİS'te Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Sükan Özgü Namal Türkan Şoray Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın
Daha Fazla Rus Ateş Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Savaş Malkoç, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 12:18:09. #1.15#
title