Savaş Mağduru Suriyelilerin Yaşam Mücadelesi

Suriye'nin Halep kentindeki hava bombardımanında vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarından yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördükten sonra taburcu edilen iki Suriyeli, sığındıkları eski bir oto yıkamacısında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Halep kentinde yaklaşık 1 yıl önce hava saldırısı sonucu vücutlarına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan 37 yaşındaki Muhammed Meray ve 27 yaşındaki Halid Haccar, Suriye'deki tedavilerinin ardından 1 ay önce Gaziantep'e getirildi. Burada Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan iki Suriyeli, ardından taburcu edildi.

Kalacak yerleri olmadığından Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi Boğaziçi Caddesi'nde kullanılmayan bir oto yıkamacıya sığınan Suriyeliler, hayırseverlerin desteğiyle hayatlarını sürdürüyor.

Suriyelilerden Muhammed Meray, iş yeri sahibinin yardımıyla konaklayacakları bir yer bulduklarını söyledi.

Bir yandan da tedavilerinin devam ettiğini anlatan Meray, "Arkadaşımla birlikte Halep'te bombardıman sırasında yaralandık. Türk devleti bize sahip çıktı, hastanede tedavi edildik. Hayırseverlerin desteğiyle burada kalıyoruz. Tedavimiz tamamlandıktan sonra ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.