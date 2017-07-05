Savaş Mağduru "Sanatçı Aile"

HALİL FİDAN - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan el-Hüseyin ailesinin tüm fertleri, ilgilendikleri farklı sanat dallarıyla savaşın acı izlerini silmeye çalışıyor.



Yaklaşık 6 yıl önce Deyrizor'da çatışmaların yoğunlaşması üzerine Arapça öğretmeni Husam el-Hüseyin, resim öğretmeni eşi ve 4 çocuğuyla Rakka kentine sığındı.



Uzun süre burada kaldıktan sonra 1,5 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın baskıları ve çatışmalar nedeniyle çareyi, birçok vatandaşı gibi Türkiye'ye sığınmakta bulan el-Hüseyin ailesi, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kiraladıkları evde hayata tutunmaya çalışıyor.



Hattat baba ve resim öğretmeni anne ile birçok enstrümanı kullanabilen Muhammed, org çalan Hasan, resim yetenekleriyle dikkati çeken Mesa ve Hibe kardeşlerden oluşan 6 kişilik aile, sanatla savaşın acı izlerini unutmaya çalışıyor.



Ailenin "Leonardo da Vinci"si: Mesa



Savaş mağduru ailede daha önce okula gitmemesine rağmen doğal yeteneği sayesinde resimler yapan ve bu özelliğiyle Bahçeşehir Kolejine burslu kabul edilen 9 yaşındaki Mesa (Elmas) dikkati çekiyor.



5 yaşından itibaren resim yapmaya başlayan Mesa Husam el-Hüseyin, Suriye'de savaş nedeniyle okula gidemediğini belirterek, ilk kez Türkiye'de eğitim ve öğretimle tanıştığını söyledi.



Kendisini okula kazandıran yetkililere teşekkür eden Mesa, "Savaş nedeniyle buradayız, Şanlıurfa'ya geldikten sonra annem beni okula kaydetmek için çok uğraştı, sonra Bahçeşehir Koleji yetkilileriyle bir şekilde tanıştık ve beni buraya aldılar. Okulumu, öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum, aldığım eğitimle inşallah büyüyünce ünlü bir ressam olurum. Resim yapmayı babamdan öğrendim daha çok kara kalem çalışıyorum ama yağlı boya çalışmalarım da var, özellikle insan yüzleri çizmeyi seviyorum, ressamlık benim için bir tutku." şeklinde konuştu.



Bahçeşehir Koleji Müdür Yardımcısı Baki Vuran da sığınmacı çocukların eğitimiyle ilgili yürüttükleri proje sayesinde Mesa ile tanıştıklarını ve yeteneğini fark ettiklerini belirtti.



Bu yeteneğin desteklenmesi gerektiğini düşündükleri için okula aldıklarını anlatan Vuran, şunları kaydetti:



"Elmas (Mesa) okulumuzda eğitim görüyor, 18 yaşına kadar da ona bu eğitimi vermeye devam edeceğiz. İlerleyen süreçte tabii ki yeni çalışmalar düşünüyoruz. Eylül ayında İstanbul'da Elmas'a sergi açmayı düşünüyoruz. Çizdiği bir kedi resminde, kedinin göz bebeklerinde çocuk resmi çizmesi beni çok etkiledi, çok ayrıntı çalışıyor, ayrıntıyı görüyor, bu da onun yeteneğini gösteriyor."



Bütün çocuklarım yetenekli



Anne Münteha el-Ani ise çatışmalar nedeniyle hayatta kalabilmek için Deyrizor'dan Rakka'ya göç etmek durumunda kaldıklarını ve orada 4 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye sığındıklarını aktardı.



Suriye'de uzun yıllar resim öğretmenliği yaptığını, Türkiye'de ise ailesine bakabilmek için eşinin desteğiyle terzilik yaptığını ifade eden el-Ani, şöyle konuştu:



"Allah'a şükür güvendeyiz, rahatımız yerinde, çocuklarımı burada okula kaydettirdim. Küçük kızım Mesa iyi bir ressam, Muhammed ise müzik aletleri çalıyor, Hibe de iyi resim yapıyor, en büyük oğlum Hasan da iyi org çalar. Allah'a şükür Mesa burada yeteneği sayesinde özel okula kabul edildi, sabah alıyorlar akşam getiriyorlar, tüm ihtiyaçlarını gideriyorlar, 18 yaşına kadar ona sahip çıkacaklarını söylediler. Allah onlardan razı olsun. Şu anda sadece annem ve bazı yakınlarım Rakka bölgesinde zor şartlarda yaşıyor, kuşatma altındalar, onların durumundan endişe ediyoruz. Haber alıyoruz hala yaşıyorlar. Allah'a şükür, nasibimizde bu varmış."



Münteha el-Ani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Şanlıurfa ziyareti sırasında tanıştıklarını ve onu çok sevdiklerini de sözlerine ekledi.



Keman, gitar, org ve ney çalabilen 16 yaşındaki Muhammed Husam el-Hüseyin de müzik aletleri arasından en çok org çalmayı sevdiğini dile getirdi.