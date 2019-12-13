Savaş mağduru Müslümanlar için eller semaya açıldı

13.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:44

Düzce'deki sivil toplum kuruluşlarınca, savaş mağduru Müslümanlar için dua etkinliği düzenlendi.

Düzce İnsani Yardım Vakfı (İHH) önderliğinde toplanan STK üyeleri, Suriye, Mısır, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri anlatan afişler taşıdı, Müslümanlara yapılan zulümleri kınadı.

Bu bölgelerde yaşamını yitirmiş Müslümanlar için ellerini açıp dua eden grup, savaşa hayır sloganları attı.

İHH Düzce Şubesi Başkanı Osman Altundal, Batı dünyasının yol açtığı savaşlarda milyonlarca sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilan edilen bildirge ile yaşam hakkı, eşitlik ilkesi gibi birçok temel hakkın kabul edildiğini anımsatan Altundal, Şunları kaydetti:

"Bugüne geldiğimizde ihlallerin önlenmesi konusunda insanlık halen geçerli not alamamıştır. Bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girilmiştir. Üstelik temel haklar konusunda tüm insanlar eşit olduğu halde, birilerinin hayatı halen diğerlerinden değerli kılınmakta."

Kaynak: AA