Savaş mağduru Muhammed'in tedavisine İstanbul'daki ameliyat sonrası yeniden başlandı

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki iç savaşta vücuduna şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu engelli kalan 15 yaşındaki Muhammed Şehabi, İstanbul'da geçirdiği ameliyat sonrası yeniden Samsun'a dönerek fizik tedavi görmeye başladı.

Sağlığına kavuşmak için yaptığı destek çağrısının Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasının ardından Türkiye'de tedavi altına alınan Şehabi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde uzmanlardan oluşturulan heyet tarafından bir süre tedavi edildi.

Şehabi'nin sağlığına kavuşması ve ağrılarının dinmesi için ameliyat edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Samsun'dan 8 Kasım 2021'de İstanbul'daki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Muhammed Şehabi, İstanbul'da 8 saat süren operasyonunun ardından ataklarında azalma ve sağlık durumunda iyileşme gözlenmesi üzerine taburcu edilerek yeniden Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine getirildi.

Merkezdeki uzmanlar, Şehabi'nin yürüyebilmesi için önemli gelişim sağlandığını, bu yöndeki tedaviyi sürdüreceklerini belirtti.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet