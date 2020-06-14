Savaş mağduru küçük Halid tedavi için Türkiye'de
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Savaş mağduru küçük Halid tedavi için Türkiye'de

Suriye'de iç savaştan kaçarak sığındıkları çadır kentte, soba patlaması sonucu vücudunun büyük bir bölümü yanan 6 yaşındaki Halid Hamo'nun tedavi süreci, Türk Kızılay ekiplerinin girişimleriyle Türkiye'de yürütülecek.

Savaş mağduru küçük Halid tedavi için Türkiye'de
14.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:58

Suriye'de iç savaştan kaçarak sığındıkları çadır kentte, soba patlaması sonucu vücudunun büyük bir bölümü yanan 6 yaşındaki Halid Hamo'nun tedavi süreci, Türk Kızılay ekiplerinin girişimleriyle Türkiye'de yürütülecek.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Humus'a bağlı Hule ilçesinde annesi ve 2 kız kardeşiyle yaşayan Halid Hamo, Suriye'de süren savaş nedeniyle 2017 yılında göç ederek Kefer Naha bölgesinde bulunan çadır kente yerleşti.

Burada yaklaşık 1,5 yıl önce meydana gelen soba patlaması sonucu Halid Hamo'nun vücudunun büyük bir bölümü yandı ve ilk tedavisi Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapıldı.

Kızılay ekipleri durumu paylaştı

Kızılay ekipleri, Suriye'de yürütülen faaliyetler kapsamında kısa süre önce aileyi ziyaret etti ve daha önce yapılan tedavinin olumlu sonuçlanmadığı görüldü.

Halid Hamo'nun bilgi ve görüntüleri, Kızılay Alan Koordinatörlüğü tarafından Çobanbey Devlet Hastanesi yetkilileriyle paylaşıldı. Araştırma ve tetkikler sonucunda, küçük Halid'in tedavisinin Suriye'de mümkün olmadığı görüldü.

Suriye'deki kamp alanından alınarak Türk Kızılay tarafından Azez'de bulunan Vatan Hastanesi'ne nakledilen Halid, daha sonra Türkiye'ye getirildi.

Halid Hamo'nun tedavisi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilimdalı'nda gerçekleştirilecek.

Tedavi masrafları ise Darülaceze'den emekli bağışçı Mahmut Murt tarafından karşılanacak ve süreç, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi yetkililerince takip edilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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