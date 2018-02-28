Savaş Mağduru Çocuklar Türkiye'de Eğitime Kazandırılıyor

BESTAMİ BODRUK - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar, yarım kalan eğitim hayallerini gerçekleştirmeleri için sokak denetimleri ve ev ziyaretleriyle tespit edilerek okula kazandırılıyor.

Savaşın yaşamlarına kastettiği, ülkelerinden, evlerinden, eğitimden mahrum edilen çocuklar, aileleriyle geldikleri Türkiye'de yaşama bağlandı.

Sığınmacı çocukların cadde ve sokaklarda mendil satması ve ağır işlerde çalıştırılmasının önlenerek, yarım kalan eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi" (PİCTES) uygulanıyor.

Proje kapsamında yüzlerce çocuk yeniden eğitimle buluşturulurken, Diyarbakır'da Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan seferberlik kapsamında hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor, cadde ve sokaklarda araçla takip yapılarak mendil satan, çalıştırılan çocuklar tespit ediliyor.

Son bir yılda bu çalışmalarla okulla buluşturulan sığınmacı çocukların sayısı yüzde 350 arttı.

Elleri yeniden kalem tutan çocuklar, hayallerindeki mesleklere sahip olmak için eğitimlerini başarıyla sürdürüyor

"Türkiye bize kapılarını, okullarını açtı"

Suriye'nin Ayn el Arap (Kobani) bölgesinden ailesi ile geldiği Türkiye'de Diyarbakır'a yerleşen 11 yaşındaki B.O, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım kalan eğitimini sürdürmekten mutlu olduğunu söyledi.

B.O, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye bize kapılarını, okullarını açtı. Bize defter ve kitaplarımızı da veriyorlar. İngilizce öğretmeni olup, vatanımdaki çocukları okutmak istiyorum." dedi.

"Suriye'de savaş, Türkiye'de ise güven vardı"

16 yaşındaki S.A. da Suriye'de zor günler yaşadıklarını, ülkesinde eğitimini sürdürme olanağı bulamadığını belirtti.

"Suriye'de savaş, Türkiye'de ise güven vardı. Onun için buraya geldik. Türkiye bize okullarını açtı. Türkiye'nin sayesinde Suriyeli öğrenciler olarak okulumuza devam ediyoruz. Mühendis olmak, Halep'e döndüğümüzde yıkılan evimizi yeniden inşa etmek istiyorum." diyen S.A, bu destek için yetkililere teşekkür etti.

Ayn el Arap'tan 4 yıl önce Diyarbakır'a gelen ve projeyle 3 çocuğu okula kazandırılan 46 yaşındaki Rabia Müslim, memleketlerinden ayrılmanın çok zor olduğunu anlattı.

Geldiklerinde Türkiye'nin sıcaklığı ile karşılaştıklarını aktaran Müslim, kendilerine her konuda destek sunulduğunu belirtti.

Müslim, "Her yardımı Türkiye bize yaptı. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Allah, Türkiye devletinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun." diye konuştu.

"Kimi doktor kimi mühendis kimi öğretmen olmak istiyor"

Suriyeli çocuklara eğitim veren sınıf öğretmenlerinden Gülbin Doğru, proje kapsamında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin savaş psikolojisinden çıkmasının sağlandığını aktardı.

Her şeye rağmen hayatın devam ettiğini eğitimle öğrencilere aşıladıklarını dile getiren Doğru, "Onlara hayallerini sorduğumda hepsinin büyük hayalleri var. Kimi doktor kimi mühendis kimi de öğretmen olmak istiyor. Hepsinin amacı burada bir meslek edinip, ülkelerine döndüklerinde faydalı olmak çünkü geleceğe umutla bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Öğrenci sayısı yüzde 350 arttı"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Ekin, Diyarbakır'da bin 500'ü iki geçici eğitim merkezinde, 2 bin 500'ü de resmi okullarda toplam 4 bin Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

Türkiye sayesinde Suriyeli çocukların geleceğe umutla baktığını vurgulayan Ekin, "Kendi vatandaşlarımız için olduğu gibi Suriyeli misafirlerimizin çocuklarının da geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmeleri adına birçok adım atıyoruz." şeklinde konuştu.

Suriyeli çocukları okullaştırmak adına ev ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdikmerini, sokakta mendil satan çocukları belirlediklerini dile getiren Ekin, şunları kaydetti:

"Sokakta okula gitmediğini tespit ettiğimiz çocukların evine rehber öğretmen ve gönüllü Suriyeli öğreticilerimizin bulunduğu komisyonumuzu yönlendiriyoruz. Bu çocukları okullara kaydediyoruz. Sonrasında giysi, kırtasiye ve yiyecek yardımlarını içeren hediyelerimizle ailelere gidiyoruz. Bu konuda Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü olarak iddialıyız. Son bir yıl içerisinde okullaştırdığımız öğrenci sayısı yüzde 350 artış gösterdi."

Öğrencilerin eğitimlerini sürdürüp, girdikleri sınavda üniversiteyi kazanarak, hayallerine kavuşmaları için çaba gösterdiklerini belirten Ekin, proje çerçevesinde Diyarbakır'da 77'si Suriyeli 134 öğreticinin görev aldığını, bu kişilere aynı zamanda istihdam olanağı sağlandığını kaydetti.

Ekin, öğrencilere servis imkanı da sunulduğunu anlatarak, bu projeyi başarıyla sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.