Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi.
26.09.2019 10:01
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi
Kaynak: DailyMotion.com