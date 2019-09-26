Savaş Mağduru Çocuklar için 'Sınırsız Şenlik'

26.09.2019 10:01

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'deki kamplara sığınan Suriyeli mültecilerin çocukları için Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Geçici Barınma Merkezinde şenlik düzenlendi