Savaş mağduru çocuklar için "Sınırsız Şenlik"

21.09.2019 16:54

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğince (UMHD), Elbeyli Konaklama Merkezi'ndeki Suriyeli çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

UMHD gönüllüleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde düzenlenen şenliklerin ardından Kilis'e geldi.

Elbeyli Konaklama Merkezi'nde kalan çocuklar için "Sınırsız Şenlik" adıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllüler, onların unutamayacakları anlar yaşamasını sağladı.

Gönüllerince eğlenen Suriyeli çocuklar, kendileri için hazırlanan sokak oyunları, çocuk tiyatrosu ve sihirbazlık gibi etkinlikleri heyecanla izledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan yaptığı konuşmada, Suriye de 10 yıldır devam eden savaşın en büyük bedelini ödeyen çocukları ziyaret ettiklerini söyledi.

Turan, "Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneğimizin ortaklaşa düzenlediği bu moral motivasyon ve bir dizi kırtasiye yardımı programının finalindeyiz. Bugün burada ziyaret ettiğimiz çocuklarımızın yaşamış oldukları sıkıntılarda, ödemiş oldukları bedellerde maalesef birilerinin aç gözlülüğü, doyumsuzluğu var. Ülkemizi işgal eden emperyalist güçlerin hiç bitmek bilmeyen doymazlıkları, iştahları var. Ülkemizin yeraltı ve yer üstü zenginliklerine göz dikmeleri, yağma politikaları, sömürme politikaları neticesinde bu çocuklar burada bedel ödüyor." dedi.

UMHD Başkan Vekili Abdullah Resul Demir ise şenliklerde yaklaşık 5 bin civarında kırtasiye malzemesi dağıttıklarını ifade etti.

4 yıl önce buraya geldiklerinde amaçlarının bu kampları gezmek ve mevcut durumu kontrol etmek olduklarını anlatan Demir, "Elimizde bulunan kağıtları çocuklara dağıttığımızda, onlara bir kalem verip resim çizmelerini istediğimizde onların yüzlerindeki gülücükleri gördük. Ofisimize döndüğümüzde bu çocuklar için neler yapabileceğimizi konuştuk. Böyle bir şenlik yapmayı düşündük. Bu kapsamda adını "Sınırsız Şenlik" koyduk. Sınırların olmadığı herhangi bir coğrafyada sınırların olmadığının altını çizmek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA