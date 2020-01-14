Savaş mağduru ailelere 265 milyon TL yardım

14.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:00

Suriye'de iç savaşın başladığı ilk günden bu zamana kadar yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerle İdlib'de yaklaşık 4,5 milyon savaş mağduru aileye 265 milyon TL tutarında yardım ulaştırdı.



Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, gıdadan giyeceğe, barınmadan eğitime, sağlık hizmetlerinden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine kadar ihtiyaç duyulan her alanda mazlum ve mağdurlara yardım ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.



Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Açık, "Vakfımız birçok yardım kuruluşu gibi Suriye'de iç savaşın başladığı günden beri hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte yürütmüş olduğumuz yardım çalışmaları kapsamında Suriye'ye bu zamana kadar bölgedeki kamplarda yaşam mücadelesi veren 4,5 milyon savaş mağduru aileye 265 milyon TL tutarında yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi gönderdik. Bu yardım malzemeleri arasında 30 bin 536 ton gıda malzemesi, 2 milyon 372 bin adet giyim malzemesi, 518 ton temizlik malzemesi, 345 bin adet battaniye, yatak, yastık, yorgan başta olmak üzere barınma malzemesi, yaklaşık 150 bin adet mutfak malzemesi yer aldı. Ayrıca, 30 bin kırtasiye malzemesi, 10 adet ambulans, yaklaşık 1,5 milyon civarında çocuk bezi, bin adet anne çocuk seti ve çocuklar için 22 bin civarında oyuncağı bölgeye ulaştırdık" diye konuştu.



Bunların yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfı'na ait lojistik merkez ve Suriye içerisindeki fırınlarda günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ve 160 bin ekmek hazırlanarak iç savaş mağduru ailelere dağıtımının gerçekleştirildiğini ifade eden Açık, "Bölgede bu zamana kadar 47 bin 239 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken, Ramazan aylarında da 184 bin 200 kişi iftar sofralarında ağırlandı. İçme suyu sıkıntısının hat safhada yaşandığı bölgelerde toplamda 10 bin kişilik su kuyusunu hizmete açan Vakfımız, oluşturduğu giyim ve gıda mağazasıyla da bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor. Dini hizmetleri destekleme faaliyetlerimiz kapsamında Cerablus, Elbab, Azez ve Afrin bölgelerinde savaşta yıkılan ve tahrip olan 467 caminin tadilat ve tefrişatını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.



Göç yolundaki ailelere yiyecek ve kıyafet desteği



İdlib'den Türkiye sınırına yönelik gerçekleşen son göç dalgasıyla yeni mağduriyetlerin oluştuğunu belirten Açık, Suriye'de rejim ve destekli gruplar tarafından İdlib'in güneyinde yer alan kırsal bölgelerden yapılan bombalı saldırılar nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelere imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.



2019 yılı içerisinde İdlib genelinde yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinden 250 bin savaş mağduru Suriyelinin yararlandığını dile getiren Açık, şöyle devam etti:



"Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında bölgede 6 okul inşa ederek 2 bin 500 öğrencinin eğitimine katkı sağladık. İman, Hz. Ayşe, Zemzem ve Beytüsselam köyü olmak üzere 4 kampta 2 bin 100 yetime barınma hizmeti veriyoruz. Sağlık alanında yürütmüş olduğumuz çalışmalar kapsamında 60 bin hastaya tedavi ve ilaç desteği verdik. Sadece İdlib genelinde bölgedeki fırınlarımız aracılığıyla 2,6 milyon kişiye 6,5 milyon ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Suriye genelinde ve İdlib özelinde yardım çalışmalarımız devam ederken göç dalgasıyla birlikte her gelen Suriyeliye sahip çıkma noktasında faaliyetlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Ailelere göç yolunda yiyecek, içecek ve kıyafet desteği veriyoruz. Ayrıca İdlib bölgesinden son saldırılar ile sınır hattına gelen yerinden edilmiş aileler için 20 sınıflık bin öğrenci kapasiteli Ammar bin Yasir İlköğretim Okulu da Mart ayı başında hizmete sunulacak."



Kalıcı konutlar inşa edilecek



4 aydan bu yana devam eden hava saldırıları sonucu Türkiye sınır hattına yakın kuzeydeki güvenli bölgelere yaklaşık 400 binden fazla kişinin göç ettiği bilgisine ulaştıklarını ifade eden Açık, "Göç eden aileler zeytin bahçeleri içerisinde yağmur, çamur ve soğuk hava nedeniyle son derece kötü şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bu aileler bölgede Vakfımızın Başkanlığımızla birlikte tamir ve inşa ettiği camiler ile toplanma merkezlerindeki kamplarda bulunan akrabalarının yanına sığınmış durumda. Özellikle kış şartlarında çadırlarda yaşam oldukça zor. İdlib'de yetim, engelli ve şehit ailelerine yönelik başlattığımız konut projesini geliştirerek bölgedeki diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte kalıcı konutlar inşa edeceğiz. Çadır maliyetine, daha hızlı ve daha sağlıklı barınma hizmeti sunulmuş olunacak. 30 metrekarelik düşük maliyetli konutların hızlıca yapımına başlanarak ailelerin yağmur ve soğukta dışarıda kalmalarının önüne geçilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.



"Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası



İdlib başta olmak üzere dünyanın neresinde yardıma muhtaç bir insan varsa Türk milletinin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte "Yolun İyilik Olsun" adlı bir yardım kampanyası başlatıldığını belirten Açık, "Kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız YARDIM yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL ya da bagis.tdv.org kurumsal online bağış sayfamızdan, bankalardan ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden TDV hesaplarına bağışta bulunabilirler" dedi.



Açık, bölgede acil olarak, gıda kolisi, temizlik ve hijyen paketi, çadır, soba ve yakacak (kömür), hasır, yatak, yastık, battaniye, keçe, süt, çocuk maması, konserve gıdalar, içme suyu, hazır yemek paketleri, çizme ve ayakkabı, kışlık giyecek, çocuk, hasta ve yetişkin bezi, okullarda kullanılmak ve öğrencilere dağıtılmak üzere kırtasiye malzemeleri, yetim ve çocuklara dağıtılmak üzere bisküvi, çikolata gibi yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA