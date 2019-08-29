Savaş mağdurları el becerileriyle hayata tutunuyor

29.08.2019 14:29

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadın hakim Afaf al Rachid, kadın ve çocuklara yönelik verdiği el işi kursuyla psikolojik destek sağlıyor.



Suriye'de 14 yıl avukatlık, 1 yıl ise hakimlik yapan 55 yaşındaki Afaf al Rachid, ülkesinde iç savaşın başlamasıyla önce Ürdün'e daha sonra Türkiye'ye sığındı. Hatay'a gelerek Kırıkhan ilçesinde kendine bir yaşam kuran Rachid, severek yaptığı hakimlik işini geride bırakıp Suriyeli kadın ve çocuklara el işi dersleri vermeye başladı. Hep Birlikte El Ele Derneği'nin Kırıkhan temsilcisi olan Rachid, dernek binasında açtığı kursla 9 aydır birçok savaş mağduru kadın ve çocuğa eğitim veriyor.



Savaşın yaşamlarında derin izler bıraktığı kadın ve çocuklara çeşitli beceriler öğreten, onlarla el işi, süs eşyaları yapan Rachid, hem onları rehabilite ediyor hem de yılda bir kez sergi açıp geliriyle malzemeler alıyor.



Suriyeli Rachid, tercüman eşliğinde yaptığı açıklamada, ülkesinde avukatlık ve hakimliğin yanı sıra 5 yıl da kadın hakları savunuculuğu yaptığını anlattı. Türkiye'ye 2015'te geldiğini aktaran Rachid, şöyle devam etti: "Bu bizim 2. kursumuz okulların tatil edilmesinden sonra başladık. Bu 2. kursumuz çocukların ve velilerin izni ile oldu bu sergide kullandığımız malzemeler genellikle çocuklarla beraber ormandan ve bahçelerden topladığımız kozalak, kurumuş incir yaprakları ve atık malzemelerden yapılmıştır. Burada asıl hedefimiz çocuklara doğayı tabiatı sevdirmektir. Sosyal medyadan edindiğimiz bilgilerle çam ağaçların tohumlarını nasıl tekrardan doğaya kazandıracağımızın bilgisini edindik ve bunu hayata geçirdik. Suriyeli çocuklarımız vatanını nasıl sevdiklerini sergiledi. Bundan sonraki gelecek nesillere de aktarması için çocuklarımızla paylaştık. Ev hanımları çocukların ve annelerin bir gelir kaynağı olarak nasıl bir tablo yapıp satacakları konusunda yardımcı olduk. Bu çalışmamızın neticesinde evimizi süslemiş oluyoruz ve ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz."



Afaf al Rachid'in düzenlediği sergi açılışına Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve vatandaşlar katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA