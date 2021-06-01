Savaş Kerimoğlu kimdir?
HALK TV ekranlarında gördüğümüz isimlerden olan Savaş Kerimoğlu, "Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye" adlı programı sunmaktadır. Hafta içi her gün ekranlara gelen Savaş Kerimoğlu, uzun süredir sektörün içerisinde yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Deneyimli gazeteci Savaş Kerimoğlu, Halk TV ekranlarında gördüğümüz isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sabah haberlerini sunan isim, "Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye" programıyla evlerimize konuk oluyor. Peki, Savaş Kerimoğlu kimdir?
SAVAŞ KERİMOĞLU KİMDİR?
Eğitimini 1995 - 2000 yılları arasınta Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayan Savaş Kerimoğlu, ilk olarak ATV ekranlarında haber muhabiri olarak meslek hayatına başladı. 9 yıl ATV ekranlarında yer alan Kerimoğlu, SHOW TV'ninde haber müdürü oldu. SHOW TV kapsamında 10 yıldan fazla bir süre yer alan Savaş Kerimoğlu, içerik üretimi ve yönetiminde yer aldı.
Temiz diksiyonu, tarafsız yorumlarıyla beğenilen açıklamalarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kerimoğlu, son olarak Halk TV ekranlarında yer aldı.