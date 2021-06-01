Savaş Kerimoğlu kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Savaş Kerimoğlu kimdir?

Savaş Kerimoğlu kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

HALK TV ekranlarında gördüğümüz isimlerden olan Savaş Kerimoğlu, "Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye" adlı programı sunmaktadır. Hafta içi her gün ekranlara gelen Savaş Kerimoğlu, uzun süredir sektörün içerisinde yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Deneyimli gazeteci Savaş Kerimoğlu, Halk TV ekranlarında gördüğümüz isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sabah haberlerini sunan isim, "Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye" programıyla evlerimize konuk oluyor. Peki, Savaş Kerimoğlu kimdir?

SAVAŞ KERİMOĞLU KİMDİR?

Eğitimini 1995 - 2000 yılları arasınta Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayan Savaş Kerimoğlu, ilk olarak ATV ekranlarında haber muhabiri olarak meslek hayatına başladı. 9 yıl ATV ekranlarında yer alan Kerimoğlu, SHOW TV'ninde haber müdürü oldu. SHOW TV kapsamında 10 yıldan fazla bir süre yer alan Savaş Kerimoğlu, içerik üretimi ve yönetiminde yer aldı.

Temiz diksiyonu, tarafsız yorumlarıyla beğenilen açıklamalarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kerimoğlu, son olarak Halk TV ekranlarında yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Savaş Kerimoğlu kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 10:46:33. #1.16#

title