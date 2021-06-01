Savaş Kerimoğlu kimdir?

HALK TV ekranlarında gördüğümüz isimlerden olan Savaş Kerimoğlu, "Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye" adlı programı sunmaktadır. Hafta içi her gün ekranlara gelen Savaş Kerimoğlu, uzun süredir sektörün içerisinde yer alan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.