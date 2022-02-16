"Savaş Haberleri Korkutucu Ama Hayat Normal"

İstanbul'da yaşayan Elena Ayan, gazete manşetlerinde göründüğü gibi, hayatın sanki Ukrayna'da savaş başlayacakmış gibi değil, normal bir şekilde devam ettiğinden emin olduğunu ve yakınlarından da o yönde haberler aldığını belirtti

DailyMotion.com - Güncel