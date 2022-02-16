"Savaş Haberleri Korkutucu Ama Hayat Normal"
DailyMotion.com - Güncel
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İstanbul'da yaşayan Elena Ayan, gazete manşetlerinde göründüğü gibi, hayatın sanki Ukrayna'da savaş başlayacakmış gibi değil, normal bir şekilde devam ettiğinden emin olduğunu ve yakınlarından da o yönde haberler aldığını belirtti.
İstanbul'da yaşayan Elena Ayan, gazete manşetlerinde göründüğü gibi, hayatın sanki Ukrayna'da savaş başlayacakmış gibi değil, normal bir şekilde devam ettiğinden emin olduğunu ve yakınlarından da o yönde haberler aldığını belirtti
DailyMotion.com - Güncel