Savaş Gemisi 'Müze Gemi' Olarak Halkın Hizmetine Açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Samsun'a tahsis ettiği eski gemi Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından müze gemiye dönüştürülecek.

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı tarafından bakım onarımı yapılan gemi Mert Plajı'na alındı. Büyükşehir Belediyesi tarafından iç düzenlemeleri yapılacak geminin, Samsun sahilinde müze gemi olarak hizmet vermesi bekleniyor.

"Bu yıl hizete açmayı planlıyoruz"

Gemi müze projesi hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "Gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mız Samsun'a tahsis etti. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'mız tarafından yapıldı. İçinin düzenlenmesi için diğer gemi müzeleri inceliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl içerisinde müze gemiyi hizmete açmayı planlıyoruz. Açtığımızda Samsun'umuz güzel bir projeye kavuşmuş olacak" dedi. - SAMSUN