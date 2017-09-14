Savaş Gazisi Kadınları Derneği üyeleri Iğdır'da



IĞDIR - Savaş Gazisi Kadınları Derneği üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Tek Millet İki Devlet Kardeşlik projesi kapsamında Iğdır'a gelen Savaş Gazisi Kadınları Derneği üyeleri ve beraberinde ki heyet Soykırım Anıt ve Müzeyi ziyaret etti.

Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Derneği Başkanı ve Türkiye'de faaliyet gösteren Engelsiz Dünya Birliği Azerbaycan temsilcisi Rada Abbas, Türkiye ve Azerbaycan'da bir toplantımız etkinliğimiz olursa bir birimizle paylaşıyor ve gereken yardımı yapıyoruz. Bugün bizim projemizin başlangıç günüdür. Projemizin amacı, Azerbaycan ile Türkiye'de bulunan Şehit ve Gazi çocuklarının arkadaşlığı, Azerbaycan ile Türkiye Devleti arasında ki münasebetlerin daha iyi olması. Türkiye gazilerinin 19 Eylül gaziler gününü tebrik ediyorum. Gazilerimize can sağlığı, uzun ömür ve Türk dünyasının muhteşem bayraklarının Karabağ'da dalgalanmasını istiyorum" dedi.

Gazi oğlu olan Murat Azeroğlu isimli çocuk ise, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirterek, "Soykırım Anıt ve Müzesi ile Ermeniler'in öldürdüğü şehitleri ziyaret ederek dualar okuduk. Azerbaycan ve Türkiye dostluğu var olsun" şeklinde konuştu.