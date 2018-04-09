Savaş; "Cumhurbaşkanımızın Koyduğu 2019 Hedefini Gerçekleştireceğiz"

AYDIN (İHA) – AK Pati MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş; "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2019 hedefini gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti il kongresini değerlendiren Mustafa Savaş, "Aydın İl Teşkilatımızın 6. Olağan Kongresini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da onurlandırmasıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın, şehrimize 15 yılda yapılan yatırımları anımsattığı ve yeni yapılacak şehir hastanesi, otoban, yüksek hızlı tren gibi çok önemli projeleri müjdelediği tarihi bir gün yaşadık. Otoban, yüksek hızlı tren başta olmak üzere şehrimize kazandırılacak onlarca büyük yatırımı ve gelecek hizmeti Cumhurbaşkanımız bizzat açıkladı. Aydın milletvekilleri olarak bugüne kadar şehrimize kazandırılması için çalıştığımız projeler çok şükür bizzat Cumhurbaşkanımızın ağzından Aydın ve ülke kamuoyu ile paylaşılmış oldu" dedi.

"Partimiz ve ilimiz açısından son derece verimli bir kongre yaşadık" diyen Savaş, "Kongrede göreve gelen il başkanımız ve il yönetimini kutluyorum. İl teşkilatı, ilçe teşkilatlarımız ve milletvekilleri olarak hep birlikte Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2019 hedefini gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımıza kongre ile birlikte başladık. Teşkilatlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızın organizasyonu ve tüm partililerimizin katılımı ile çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız.

Bugüne kadar Aydın'ımıza kazandırdığı sayısız hizmet ve yatırımların yanı sıra yeni vaat ettiği projelerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza olan borcumuzu ödeyecek, Aydınımızı AK Belediyeciliğin ayrıcalıklarıyla buluşturacağız" şeklinde konuştu. - AYDIN