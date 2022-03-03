Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı"

Rusya, Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle can güvenliği için ülkelerini terk edip gelen Ukraynalı ve Ukrayna'da yaşan Türk vatandaşları Hamzabeyli Sınır kapısından karşılayan aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüslerle tahliyeler devam ediyor. Ukrayna'dan ana vatana gelen Türk vatandaşlarını gözü yaşlı aileleri karşılıyor.

3 yıldır Harkov'da Üniversitede Tıp Fakültesinde eğitim gören Alperen Gündoğdu'yu Anne ve Babası karşıladı. Çocuğunun pasaport kontrol noktasında gören baba Niyazi Gündoğdu gözyaşlarını tutamadı. 8 aydır çocuğunu göremediğini dile getiren baba Gündoğdu "Lanet olsun Rusya'ya. Sekiz aydır görüşmüyoruz. Üç yıldır Ukrayna'da okuyor. Tıp eğitimi alıyor. Ama eğitimi yarıda kaldı yavrumun. Bu savaşlar masum insanların, çocukları. En büyük etkilenen insanlar onlar. Allah korusun. Savaş çok kötü. Neyi paylaşamıyorlar bu dünyada hayatta anlamamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsi hırslarından dolayı masum çocukların genç insanları hayatlarını oynuyorlar. Yazıklar olsun. Bu hale getirenlere. Ülkemizin Cumhurbaşkanı olsun. Bütün siyasiler el birliğiyle yavrularımızı getirdiler. Geldi. Devletimizin yanımızda olduğunu hissettik yani. Allah razı olsun. Cümlemizden cümlesinden" dedi.

Anne Ayfer Gündoğdu ise oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak okulunun yarım kaldığını söyledi. - EDİRNE