Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...
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Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...

07.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:57

Gelen son dakika haberine göre - (Özel) Savaş bölgesinde çocuk olmak Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik yaşamlarına devam ediyor Evlerinin önünde oyunlar oynayan çocuklar Ermenistan'ın saldırılarından korkmuyoruz dediler Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için...

- (Özel) Savaş bölgesinde çocuk olmak

Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik yaşamlarına devam ediyor

Evlerinin önünde oyunlar oynayan çocuklar Ermenistan'ın saldırılarından korkmuyoruz dediler

TERTER - Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürürken Ermenistan sivil yerleşim yerlerini attığı roketlerle bugüne 20'den fazla insanın şehit olmasına neden oldu. Ermenistan'ın hedef aldığı sivil yerleşim yerlerinde bulunan çocuklar ise evlerinin önünde ailelerinin gözetimde oyunlar oynamaya devam ediyor.

Azerbaycan, Ermenistan'ın yıllar önce işgal ettiği topraklarını geri almak için askeri operasyonlarına devam ediyor. Cephede üst üste mağlubiyet aldığı açıklanan Ermenistan, üst üste sivil yerleşim yerlerini hedef alarak 20'den fazla sivil insanın şehit olmasına onlarcasının da yaralanmasına neden oldu. Ermenistan'ın hedef aldığı sivillerin yaşadığı yerlerde yaşları 2 ile 10 arasında bulunan çocuklar gündelik hayatlarına devam ediyor. Çocuklar ailelerinin gözetiminde evlerinin önündeki sokaklarda oyunlar oynuyor. İhlas Haber Ajansı(İHA)'nın mikrofon uzattığı çocuklar, Ermenistan'ın saldırılarından korkmadıklarını arkadaşlarıyla oyun oynamaya devam ettiğini ifade etti.

Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...
Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...
Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...
Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...
Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...
Son dakika haberi | - Savaş bölgesinde çocuk olmak- Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı şehirlerde çocuklar gündelik...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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