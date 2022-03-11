Savaş bitti mi? Rusya - Ukrayna barıştı mı? Rusya - Ukrayna arasında barış antlaşması imzalandı mı? İki ülke arasında son dakika görüşmeleri...
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Rusya-Ukrayna savaşının 16. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Görüşmelerimizde olumlu yönde değişim görüyorum" açıklaması yaptı. Bunun ardından, Savaş bitti mi? Rusya - Ukrayna barıştı mı? Rusya - Ukrayna arasında barış antlaşması imzalandı mı? İki ülke arasında son dakika görüşmeleri nelerdir merak edildi. Peki, Rusya Ukrayna savaşı bitti mi, barış yapıldı mı? İşte detaylar...
Rusya- Ukrayna savaşı bitti mi? Savaş sona mı erdi? İki ülke barıştı mı? Rusya ve Ukrayna barıştı mı? soruları gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlattığı işgalin 16. gününde savaşın seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Dün Antalya'da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleşen tarihi zirveden olumlu açıklamalar dışında somut bir sonuç çıkmamıştı. Peki, Savaş bitti mi? Rusya - Ukrayna barıştı mı? Rusya - Ukrayna arasında barış antlaşması imzalandı mı? İki ülke arasında son dakika görüşmeleri...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dün Antalya'da iki ülke bakanları arasındaki görüşmelerden somut bir sonuç elde edilemezken, zirve sonrası ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Görüşmelerimizde olumlu yönde değişim görüyorum" ifadesini kullandı. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da değerlendiren Putin, "Yaptırımlar bize zarar vermez, sadece bizi daha güçlü kılar" dedi.
Antalya'daki kritik görüşmeye ilişkin bugün ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Görüşmelerde pozitif yönde değişmeler var" ifadesini kullandı.
Kremlin'de Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya gelen Putin, görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı açıklamada, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.
Antalya'daki müzakereler ilişkin bir açıklama da Kremlin'den geldi. Savaşın 15. gününde gerçekleşen tarihi zirveye ilişkin yazılı açıklamada, "Rusya'nın pozisyonu açık ve net. Ukrayna Kremlin'in taleplerini biliyor" ifadesi kullanıldı. Rusya ayrıca Batı'ya da tepki göstererek "Güvende olmadığımızı, tehlike altında hissettiğimizi sürekli olarak söyledik ancak Batı bize cevap vermedi" dedi.
Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana iki ülke arasındaki ilk üst düzey görüşme, Antalya'da dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilmişti. Görüşmelerde savaşın durdurulması ve görüş ayrılıklarının giderilmesi konusunda ilerleme sağlanamadı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 90 dakika süren görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rus tarafının talepleri karşılanana kadar saldırılarını sürdüreceğini ima ettiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'dan teslimiyet istediğini ifade eden Kuleba, ülkesinin teslim olmayacağını ve kendisini savunacağını belirtti.
Kuleba ateşkes konusunda görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ayrı olarak düzenlediği basın toplantısında ateşkes konusunun bugünkü toplantıda Rusya'nın gündeminde olmadığını ve ağırlıklı olarak insanı konuların ele alındığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme ihtimalinin sorulması üzerine Lavrov, bu konunun görüşmede konuşulduğunu ancak böyle bir zirve için daha fazla hazırlık gerektiğini belirtti. Rusya'nın iki lider arasında ciddi görüşmelere açık olduğunu söyleyen Lavrov, "ancak bu temaslar katma değer sağlamalı" dedi. Lavrov, Rusya'nın "dostane, silahsızlandırılmış bir Ukrayna" istediğini sözlerine ekledi.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022