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Savaş bitsin diye 40 koç kesti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Savaş bitsin diye 40 koç kesti

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın sona ermesi için Bursalı mobilya firması 40 koç kesti.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın sona ermesi için Bursalı mobilya firması 40 koç kesti.

Yaklaşık 10 gün önce başlayan Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedilmeye başlandı. Mazottan sıvı yağa kadar birçok alanda kendisini hissettiren savaşın etkileri sebebiyle Bursalı mobilya firması 40 kurban kestirdi. Kesilen kurban etleri ise İnegöl'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yerel, Haberler

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