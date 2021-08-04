Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı

- Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı Adana'da tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda balta, bıçak, tabanca, tüfek ve 2 milyon para ele geçirildi Adana'da tefecilik...

- Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı

Adana'da tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda balta, bıçak, tabanca, tüfek ve 2 milyon para ele geçirildi

ADANA - Adana'da tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda balta, bıçak, tabanca, tüfek ve 2 milyon para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine bankaların kredi vermediği kişileri ağlarına düşürüp, onları yüzde 20'ye ulaşan faiz oranlarıyla borçlandıran 17 kişilik bir 'tefeci' yapılanması olduğu yönünde şikayet geldi. Polis, şikayet üzerine savcılıktan aldığı izinle 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, önceki gün operasyon için düğmeye bastı.

Ağlarına düşürdükleri 110 kişiden 5 milyon 7 bin liralık vurgun yaptığı öne sürülen 17 şüpheli, şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emlak ofisi sahibi Mahir A.'nın evinden 230 bin ABD doları çıkarken, 'bir diğer emlakçı İbrahim Ü.'nün evinden de 'savaş baltası' ile üzerinde 'kurt başı' olan özel yapım bir bıçak çıktı. Bıçak ve baltanın üzerinde zanlının isminin yazması dikkat çekti. Zanlının, "Baltayla bahçedeki odunları kesip, bıçakla da elma soyup yiyorum" dediği öğrenildi.

Diğer şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda da; farklı kişiler adına düzenlenen 2 milyon 350 bin lira değerinde çek ve senet, 20 adet tapu senedi, bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, bir pos cihazı ile 8 bin 500 Euro, 5 bin 608 ABD Doları ve 121 bin 940 Türk Lirası çıktı. Toplamda zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 2 milyon nakit paranın bulunması dikkat çekti.

Zanlıların ganyan bayi, emlak ofisi, oto galeri, hırdavat ve pazarlamanın yanı sıra taksicilik gibi işlerle yaptıkları tefeciliği kamufle etmeye çalışan zanlıların, günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı.

17 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe