SAÜEAH'ta 50. böbrek nakli gerçekleştirildi
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SAÜEAH'ta 50. böbrek nakli gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) bünyesindeki Böbrek Nakil Merkezi'nde 50. böbrek nakli gerçekleştirildi.

SAÜEAH'ta 50. böbrek nakli gerçekleştirildi
19.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:26

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) bünyesindeki Böbrek Nakil Merkezi'nde 50. böbrek nakli gerçekleştirildi.

Böbrek Nakil Merkezi'nin kurulduğu günden bu yana 50. böbrek naklinin gerçekleştirilmesi üzerine yeni kurulan Kadın Doğum Hastanesi'nde toplantı düzenlendi.

SAÜEAH Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 nedeniyle merkezdeki çalışmalara 4 ay ara verdiklerini söyledi.

Çelebi, normalleşme süreciyle böbrek nakil işlemlerine yeniden başladıklarını, bugüne kadar böbrek nakil sayısının 50'ye ulaştığını ifade etti.

Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç.Dr. Hamad Dheir, merkezde kısa bir sürede bu kadar nakil operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü de kaydedilen bu başarıya şahit olmaktan dolayı mutlu olduklarını ve bunu sürdürmek ve daha ileriye taşımak için desteklerinin her zaman hazır olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından üzerinde böbrek şekli bulunan ve üzerinde "SÜEAH 50. Vaka" yazılı pasta kesildi.

Kaynak: AA

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