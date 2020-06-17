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Saudi Aramco, SABIC hisselerinin yüzde 70'ini satın aldı

Saudi Aramco, ülkenin Kamu Yatırım Fonu'yla yaptığı anlaşma neticesinde Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerinin yüzde 70'inin alımının tamamlandığını bildirdi.

Saudi Aramco, SABIC hisselerinin yüzde 70'ini satın aldı
17.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:10

Saudi Aramco, ülkenin Kamu Yatırım Fonu'yla yaptığı anlaşma neticesinde Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC hisselerinin yüzde 70'inin alımının tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen sene Suudi Arabistan'ın iki kurumu arasında varılan anlaşma kapsamında Saudi Aramco'nun, ülkeye ait dünyanın en büyük dördüncü petrokimya şirketi SABIC'ın alımı için fona, hisse başı 32,90 dolar olmak üzere toplam 69,1 milyar dolar ödeyeceği, ödemelerin, ilki 2 Ağustos 'ta 7 milyar dolar olmak üzere taksitler halinde Nisan 2028'e kadar yapılacağı belirtildi.

Aramco ve SABIC'ın 2019'da yaklaşık 90 milyon tonluk petrokimya üretim hacmi gerçekleştirdiğine değinilen açıklamada, Saudi Aramco'nun petrokimya endüstrisindeki pozisyonunun bu alım sonrasında güçleneceği ifade edildi.

Açıklamada, SABIC hisselerinin alımının entegre rafineri ve petrokimyasal kapasitesini artırmayı amaçlayan Saudi Aramco'nun uzun vadeli perakende satış ve rafinasyon (downstream) stratejisi ile tutarlı olduğu kaydedilerek, SABIC'ın da Aramco'nun kimyasal ham madde üretimi, yatırım ve büyüme projelerinden faydalanacağı aktarıldı.

Hisselerin devredilmesi ülke fonuna nakit sağlayacak

Aramco'nun ilk halka arzı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkenin petrole bağımlılığını azaltma ve diğer sektörlere yatırımı artırma amacıyla başlattığı 2030 vizyonu kapsamında 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşmişti.

Saudi Aramco'nun hisse başına değeri 12 Aralık'ta 10,3 dolar olarak gerçekleşirken, şirketin piyasa değeri de 2,05 trilyon dolara yükselmişti.

Ancak 2020'nin ilk çeyreğinde şirketin net karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 gerilemişti.

Saudi Aramco'nun piyasa değeri ise 1,74 trilyon dolardan 1,51 trilyon dolara gerileyerek yaklaşık 230 milyar dolar erimişti.

Şirketin halka arzından elde edilecek gelirin yüzde 80'ini alması planlanan Kamu Yatırım Fonu'nun bütçesi de gelirlerin beklenin altında kalması sebebiyle olumsuz etkilenmişti.

Prens Selman'ın 2030 vizyonunun başarısının beklenenin altında kaldığı süreçte, SABIC hisselerinin Saudi Aramco'ya devredilmesi Kamu Yatırım Fonu için önemli bir nakit girdisi elde etme aracı olarak görülüyor.

Ancak tüm beklentilere rağmen söz konusu anlaşmanın Mart 2019'da açıklanmasının ardından Suudi Arabistan borsası Tadawul'de 32 dolardan işlem gören SABIC hisseleri, 16 Haziran 2020'de 23,83 dolara geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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