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Suudi Arabistan, Ekonomi

Saudi Aramco'nun net karı yüzde 20 azaldı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 88,2 milyar dolara geriledi.

16.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:22
Saudi Aramco'nun net karı yüzde 20 azaldı

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 88,2 milyar dolara geriledi.

Şirketin 2019 yılı finansal bilançosuna göre, Saudi Aramco, 2018'de 111,1 milyar dolar net kar elde etmişti. Net kardaki azalışta, ham petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüş etkili oldu.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 2018'de 71,19 dolarken, 2019'da bu rakam yüzde 9,6 azalarak 64,37 dolara gerilemişti.

Saudi Aramco, geçen yıl günlük ortalama 13,2 milyon varil hidrokarbon üretimi yaparken, şirketin sermaye harcaması ise 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 6,5 düşüşle 32,8 milyar dolara indi. Bu miktarın 2020'de 25 ila 30 milyar dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ayrıca, firmanın toplam ham petrol rezervleri 2018'de 256,9 milyar varil olurken, bu miktar geçen yıl yüzde 0,66 artışla 258,6 milyar dolara yükseldi.

İlk halka arzı 5 Aralık'ta Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen Saudi Aramco, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olurken, 12 Aralık'ta şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları aşarak bir rekor daha kırmıştı.

Geçen hafta petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle, Saudi Aramco'nun piyasa değeri 1 haftada 230 milyar dolar geriledi.

Kaynak: AA

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