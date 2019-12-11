Saudi Aramco, 1,88 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi

11.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:16

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun hisseleri bugün ülke borsası Tadawul'da işlem görmeye başladı.



Geçen perşembe ilk halka arzından (IPO) 25,59 milyar dolar gelir elde ederek rekor kıran Saudi Aramco'nun tek başına Suudi borsası Tadawul'u dünyanın en büyük 9'uncu borsası yapması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle