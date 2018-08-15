Saü Yönetimi Basınla Bir Araya Geldi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve yönetimi basınla bir araya geldi. Üniversitenin temel fonksiyonları üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Enerjimizi ve potansiyelimizi Türkiye'nin öncelikleriyle birlikte götürmemiz lazım" dedi.

Sakarya Üniversitesi yönetimi, üniversite lokalinde basınla buluştu. Yeni yönetim ve basın mensuplarının tanıştığı toplantıda, üniversitenin temel fonksiyonları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz 2018'de Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne atanan ve düzenlenen programda konuşan Prof. Dr. Fatih Savaşan, enerji ve potansiyellerini Türkiye'nin öncelikleriyle birlikte götürmek gerektiğinin altını çizdi. Daha sonrasında üniversiteye gelen öğrencilerin kendilerine emanet edildiğini belirten Savaşan, öğrencileri hak ettikleri eğitimleri alabilmeleri konusunda üzerlerine düşecek görevleri yerine getirecekleri ifade etti. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversiteyi daha da ileriye götürmek için çalışacaklarını söyleyerek, "Şehrin vizyonunu, güzelliklerini, değerlerini Dünya'ya taşıma anlamında mutlaka katkı sağlayacağız. Dolayısıyla öncelikle burada ki paydaşlar ile bütünleşmek önemli. İki yönlü iletişim önemli. Neticede hem üniversite hem de basın üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.

"Emanet aldığımız öğrencilerin hak ettikleri eğitimi almaları gerekir"

Rektör Savaşan, emanet olarak aldıkları öğrencilerin hak ettikleri eğitim ve değeri üniversitede bulmaları gerektiğini belirterek, "Üniversitelerin 3 ana fonksiyonu var; bir tanesi eğitim fonksiyonu. Eğitim hem uluslararası hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, belirlenmiş üniversite yerleştirme sistemi çerçevesinde üniversitemize geliyorlar. Öncelikle emanet aldığımız çocukların hak ettikleri eğitimi almaları gerekir. Burada hak ettikleri değeri bulmaları gerekir. Yani kampüse daha gelirken bunu hissetmeleri lazım. Bu üniversite bize değer veriyor, bu üniversite bize sadece eğitim değil bir yandan da ufuk kazandırmaya çalışıyor ve bizi şehirle entegre etmeye çalışıyor demeleri lazım. Eğitim dediğimiz de öncelikle hocaların performansıyla alakalı bir şey. Hocalar sürekli kendilerini yenilemeli, kendi alanlarıyla ilgili yeni bilgi, çıktı ve yöntemleri öğrencilere aktarmaları lazım. Tabi her eğitim alanında uygulama aynı alanda değil. Bazı alanlarda daha çok teorik bazı alanlarda da daha çok pratik oluyor. Hocaların tamamının öğrencilere iyi eğitim verme konusunda ihtiyaç duydukları altyapıyı da elde etmeleri gerekiyor. Buda üniversitenin en önemli görevlerinden birisi. 2'nci fonksiyon araştırma fonksiyonu. Araştırma fonksiyonu dediğimiz zaman bizzat endüstriye, üniversiteden çıkan bir takım çalışmaların destek verilmesini içermesi lazım" diye konuştu.

"Üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz"

Açıklamalarını sürdüren Rektör Fatih Savaşan, "Artık Türkiye'de üretim yapısının değişmesi lazım, Türkiye'nin gittikçe özellikle teknolojik ürünleri ithal etmemesi, burada üretmesi lazım. Bu anlamda üniversitemizin üzerine düşen bir takım şeyler var, laboratuvar imkanlarımız gayet iyi. Bir takım etkinlik sorunları var ama onları ivedilikle aşmamız lazım. Ardından da kapasiteyi artırıcı bir takım tedbirleri almamız ve böylece somut çıktılara doğru yönelmemiz lazım. Dolayısıyla araştırma komisyonu da hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek bir fonksiyon. 3'üncü fonksiyon ise; toplumsal hizmet, sosyal yarar oluşturma fonksiyonu. Her ne kadar sosyal yarar dediysem de sadece sosyal bölümler ile ilgili değil aynı zamanda şehrimizde bulunan sanayiye ve diğer bir takım endüstriyel alanlara destek verilmesini kastediyoruz. Yani hem kültürel hem de sosyal hayata destek verecek, STK'lar ile işbirliğiyle yapacak bunu, yerel yönetimlerle yapacak ve aynı zamanda endüstri ile de kol kola girilmesi gerekiliyor. Sosyal hizmet dediğimiz zaman ıskalanmaması gereken bir alan. Tabi üniversitenin konumu gayet iyi, elbette bir takım aşılması gereken sorunlar var, bunları hızlı bir şekilde aşmaya çalışacağız. Kapasitesini mevcudun üzerine çıkarmaya çalışacağız. Bir takım tıkanıklar varsa onları da hemen aşmaya çalışacağız ve bu şekilde söylediğim 3 fonksiyon ile ilgili gözle görünür bir iyileşme, gelişme elde etmeye çalışacağız. Enerjimizi ve potansiyelimizi Türkiye'nin öncelikleriyle birlikte götürmemiz lazım. Bu hem ülkenin kaynaklarının israf edilmemesine hem de üniversitenin aslında akıntıya karşı kürek çekmemesine yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Tanışma toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAKARYA