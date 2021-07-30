SAÜ Yeni Bölümlerle Akademik Yıla Hazır

Sakarya Üniversitesi'nde 2021 yılında toplam 16 program açıldı.

Sakarya Üniversitesi'nde 2021 yılında toplam 16 program açıldı. 4'ü ön lisans, 3'ü lisans ve 9'u lisansüstü seviyede olan programlardan üç önlisans programı haricindekiler bu yıl öğrenci kabulüne başlayacak. Böylece Sakarya Üniversitesi, bu yıl 13 programa birden ilk defa öğrenci alacak.

Devlet üniversitelerinde bir ilk olan ve bu yıl 40 öğrencilik kontenjan açılan İslam İktisadı ve Finans Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini yürütecek. Kamu kesiminde geniş bir alanda istihdam imkanı bulacak olan mezunların, katılım bankaları ve katılım sigorta firmaları başta olmak üzere hızla büyüyen sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacına da destek vereceği bekleniyor. Katılım bankaları, katılım sigorta firmaları ve reel sektör ile işbirliği ve mesleki uygulama görüşmeleri yapan bölümün alanında önemli bir boşluğu doldurması ön görülüyor.

Fen-Edebiyat Fakültesi altında açılan İngilizce Mütercim Tercümanlık Programı ile İletişim Fakültesine bağlı Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2021 tercih döneminde öğrencilerin tercih edebileceği diğer iki yeni bölüm olacak. İngilizce Mütercim Tercümanlık Programına 60 öğrenci alınırken Radyo Televizyon ve Sinema Bölümüne 40 öğrenci alınacak.

İlk defa öğrenci alacak olan bir diğer programı olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı programı, Diş Hekimliği Fakültesi klinikleri ile entegre yürüteceği eğitim modeli ile nitelikli teknik eleman yetiştirecek. Adalet Meslek Yüksekokuluna bağlı Adalet ve Adapazarı Meslek Yüksekokuluna bağlı Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon ile Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programlarının gelecek tercih döneminde öğrenci alması planlanıyor.

Lisansüstü seviyede bu yıl açılan 9 programın 5'ini yüksek lisans ve 4'ünü ise doktora programı oluşturuyor. Yüksek lisans seviyesinde açılan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ile Biyoloji İngilizce tezli yüksek lisans programlarının SAÜ'nün başlattığı diğer İngilizce yüksek lisans ve doktora programlarında olduğu gibi uluslararası öğrencilere ulaşmakta önemli katkıları olacağı bekleniyor. Ayrıca yeni açılan Manevi Danışmanlık ve Rehberlik tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim ile Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi tezli yüksek lisans programları disiplinler arası programlar olup ilgili alanlarda yer alan boşlukların kapanmasına katkıları olacağı ön görülüyor.

Sağlık alanında yeni açılan bir diğer tezli yüksek programının ise Ebelik tezli yüksek lisans programı olduğu açıklandı. Doktora seviyesinde, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Ebelik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile İnsan Kaynakları Yönetimi doktora programları ile fen, sosyal ve sağlık bilimlerinde nitelikli akademisyen ve uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Sakarya Üniversitesinin lisansüstü, lisans ve önlisans programları açarken yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulan alanları dikkate aldığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, "İslam İktisadı ve Finans Bölümü bu alanda duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını giderme çabasının ürünü. SAÜ zaten bu alanda Türkiye'nin öncü üniversitesidir. Radyo, Televizyon ve Sinema Türkiye'nin kültür, sanat ve yayıncılık sahasına destek verecek bir bölüm. Ağız ve Diş Sağlığında uygulayacağımız model hem Diş hekimliğinin klinik hizmetlerini güçlendirecek hem de mezunlarımızın niteliğini en üst düzeye çıkaracak" açıklamasında bulundu. Halihazırda bin 600'ü doktora olmak üzere yedi bine yakın lisansüstü öğrencisi ile SAÜ'nün Türkiye'nin kalkınma önceliklerine güçlü destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Savaşan, "Lisansüstünde açılan programlarda bir taraftan uluslararasılaşmaya destek verecek, bir taraftan da SAÜ'nün bilimsel bilgi ve ürün üretimine katkı sağlayacak programlara ağırlık vermekteyiz" diye konuştu.

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Kaynak: Habermetre