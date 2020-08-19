SAÜ, temmuz ayında sosyal medyada "başarılılar" arasında yer aldı
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SAÜ, temmuz ayında sosyal medyada "başarılılar" arasında yer aldı

Sakarya Üniversitesi, sosyal medya marka endeksi SocialBrands'ın yayımladığı BoomSocial 2020 Temmuz ayı endeksinde en başarılı 100 marka arasına girdi.

SAÜ, temmuz ayında sosyal medyada
19.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:54

Sakarya Üniversitesi, sosyal medya marka endeksi SocialBrands'ın yayımladığı BoomSocial 2020 Temmuz ayı endeksinde en başarılı 100 marka arasına girdi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin, tüm kategorilerde TOP100 listesinde 33'üncü sırada yer alırken, tüm üniversiteler kategorisinde Twitter'da 1'inci, Instagram'da 4'üncü, Facebook'da ise 11'inci sıraya yerleştiği belirtildi.

Açıklamada, 54 bin 234 hesap ve 2 milyon 34 bin 814 iletinin incelenerek temmuz ayının en başarılı markalarının belirlendiği çalışmada, SAÜ'nün "Eğitim/Üniversiteler" kategorisinde Twitter'da 16 binden fazla etkileşimle 1'inci sırada, popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram sıralamasında yaklaşık 85 bin etkileşimle 4'üncü sırada birçok köklü üniversiteyi geride bıraktığı aktarıldı.

Sakarya Üniversitesinin Facebook sıralamasında ise 120 üniversite arasında 11'inci sıraya yükseldiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Listeye 10 devlet üniversitesi girebilirken, Sakarya Üniversitesi, Anadolu, İstanbul, Hacettepe, Ortadoğu Teknik, Boğaziçi ve Atatürk üniversitelerinin arasından tüm kategorilerin yer aldığı listede 4'üncü sırada yer aldı. Akdeniz, Aksaray ve İstanbul Teknik üniversiteleri, en iyi 100 marka arasına giren diğer devlet üniversiteleri oldu. Sakarya Üniversitesi sosyal medyayı en etkin kullanan üniversitelerden birisi olarak Twitter sıralamasında ise "Tüm Sektörler" kategorisinde 21'nci sırada yer aldı."

Kaynak: AA

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