SAÜ Rektörü Savaşan, ÜAK Başkanlığı görevine başladı Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı oldu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı oldu.

SAÜ'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, ÜAK Başkanlığına seçilen Rektör Savaşan'ın, 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle görevine başladığı belirtildi.

Üniversiteler üstü akademik organ olarak kurulan kurulun, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının silahlı kuvvetlerden 4 yıl için seçeceği bir profesör ve her üniversite senatosunun 4 yıl için seçeceği profesörden oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulun görevleri arasında üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif etmek, doktora ile ilgili esasları tespit etmek, doçentlik sınavlarını düzenlemek ve sınav ile ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek bulunuyor."

Kaynak: AA