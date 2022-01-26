SAÜ Rektörü Savaşan'dan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık'a ziyaret
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.
FATİH, İSTANBUL (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.
SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Savaşan'ın Rektör Sarıbıyık'ı ziyaretinde, bahar yarıyılı öncesi Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde yürütülen temel öğrenci hizmetlerinin koordinasyonu hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Görüşmeye, SAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yaşar Kahraman ve SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen de katıldı.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri