Saü Rektörü Savaşan Basın Mensuplarıyla Buluştu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Görevine bir süre önce başlayan Savaşan, üniversitenin lokalindeki tanışma toplantısında, üniversitenin çalışma sistemi ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Şehrin vizyonunu, güzelliklerini, değerlerini dünyaya taşıma anlamında katkı sağlayacaklarını belirten Savaşan, "Öncelikle emanet aldığımız çocukların hak ettikleri eğitimi almaları gerekir. Burada hak ettikleri değeri bulmaları gerekir. Yani kampüse daha gelirken bunu hissetmeleri lazım. Tabii her eğitim alanında uygulama aynı alanda değil. Bazı alanlarda daha çok teorik bazı alanlarda da daha çok pratik oluyor. Hocaların tamamının öğrencilere iyi eğitim verme konusunda ihtiyaç duydukları altyapıyı da elde etmeleri gerekiyor. Buda üniversitenin en önemli görevlerinden birisi." diye konuştu.

Savaşan, üniversitenin ana fonksiyonlarının birinin de toplumsal hizmet ve sosyal yarar oluşturma fonksiyonu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece sosyal bölümlerle ilgili değil aynı zamanda şehrimizde bulunan sanayiye ve diğer bir takım endüstriyel alanlara destek verilmesini kasdediyoruz. Yani hem kültürel, hem de sosyal hayata sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte destek verecek ve aynı zamanda endüstri ile de kol kola girilmesi gerekiyor. Üniversitenin konumu gayet iyi. Elbette aşılması gereken bir takım sorunlar var. Bunları hızlı bir şekilde aşmaya çalışacağız. Kapasitesini mevcudun üzerine çıkarmaya çalışacağız. Bir takım tıkanıklar varsa onları da hemen aşmaya çalışacağız. Enerjimizi, potansiyelimizi Türkiye'nin öncelikleriyle birlikte götürmemiz lazım. Bu hem ülkenin kaynaklarının israf edilmemesine, hem de üniversitenin aslında akıntıya karşı kürek çekmemesine yardımcı olacaktır."